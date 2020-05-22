YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

İZMİR HABERLERİ  | 22.05.2020 01:48 | Son Güncelleme

DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyelerinin katılımıyla turizm sektörüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

İZTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Ege Turizm Planı ile turizmde normalleşme sürecine ilişkin konular ele alındı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, restoranlar ile ilgili düzenlemenin bugün yayımlandığını, sosyal mesafe kurallarının önemini vurguladı.

Halk sağlığını en üst seviyede tutan, hijyen kurallarını gözeten genelgenin bugün Bakanlık websitesinde yayınlandığını hatırlatan Ersoy, "Çok yoğun süren çalışmaların ardından yayınlanan bu genelge, örnek teşkil edecek nitelikte ve kapsamdadır." ifadesini kullandı.

Ersoy, turizmde yabancı işçi çalıştırma ile ilgili düzenlemeler hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

- Hava trafiğinin açılması

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacağına işaret eden Bakan Ersoy, "Haziran başı itibarıyla geçerli olacak bu izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar." ifadesini kullandı.

Ersoy, tüm sektörü harekete geçirmede hava trafiğinin açılmasının kritik olduğunu vurgulayarak, hedefin hava trafiğini yurt dışı uçuşlar için Haziran ortası itibarıyla aşamalı olarak açmak olduğunu belirtti.

Tüm dünyada ne zaman seferlere başlanacağı konusunda kruvaziyer şirketlerinin kendi aralarında bir konsensus oluşturmak amacıyla görüşmeleri sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, gemilerin eylülde geleceği yönünde duyum aldıklarını aktardı.

Bakan Ersoy, salgın sebebiyle sadece turizmin değil tüm sektörlerin zor bir süreçten geçtiğine değinerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, istihdamı destekleyecek, yeni paketlerin hazırlandığını da sözlerine ekledi.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise şunları söyledi:

"Yaşadığımız süreç, bize sağlığa olduğu kadar seyahat özgürlüğüne, güvenli ve hijyenik gıda, konaklama ve turizm sektörüne yapılan yatırımların ne kadar önemli ve öncelikli olduğunu gösterdi. Bu dönem, turizmde bir kriz oluştuğunda bununla nasıl mücadele edebileceğimize yönelik olarak ışık tutuyor. Tüm dünyaya hayalleri pazarlayan turizm sektöründe, toplum sağlığı gözetilerek güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çerçevede turizm deneyiminin yaşanması önem arz ediyor."

Toplantıya, İZTO Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile İZTO 41.Turizm, Seyahat Acenteleri ve Oto Kiralama Grubu, 42.Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri Grubu, 43. Konaklama Grubu ve 44. Yolcu Taşıma Grubu meclis ve komite üyelerinin katıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:48
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:29
Yatsı
22:04

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Korona virüse karşı ‘Gelecek Bizim’ şarkısı

Liseli kız can verdi

Liseli kız can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.