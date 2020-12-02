DÜZELTME - Medipol Sağlık Grubu'ndan 'Pendik Hastanesi ile ilgili yayımlanan haberlere ilişkin' açıklama" haberimizin 4'üncü paragrafında yer alan "Hastanın 29 Kasım 2020'de yapılan" ifadesi sehven yazılmıştır. İfadeyi, "Hastanın 29 Ekim 2020'de yapılan"

İSTANBUL (AA) - Medipol Sağlık Grubu, Medipol Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pendik Hastanesi ve sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak yayımlanan bazı haberlere ilişkin, "Kurumumuzu yıpratma ve kamuoyu nezdinde küçük düşürme amacına yönelik ve kişilik haklarının ağır ihlali mahiyetinde olan bu tür gerçek dışı haberler ve haber sahipleri hakkında sağlık grubumuz her türlü yasal girişimde bulunacaktır." açıklamasını yaptı.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, son günlerde, internet ortamı üzerinden yayın yapan bazı basın-yayın ve medya kuruluşlarında, Medipol Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Pendik Hastanesi ve sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak, "hamile kovidli hastaya bakılmadığı, kapıdan geri çevrildiği, hastanın bu nedenle öldüğü…" şeklinde haberler yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu haberlerde, hastaneye ve grubun kurumlarına yönelik asılsız itham, iddia, suçlama ve karalamalarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Tüm Hastanelerimiz, Kovid-19 salgını ile mücadele konusunda Sağlık Bakanlığımızın olağanüstü çabalarına destek mahiyetinde, salgının önlenmesi ve hastaların tedavisi konusunda, yapılan tüm düzenlemeler ve talimatlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu arada, sadece Kovid-19 değil diğer hastalarımızın da korunması bağlamında gerekli her türlü önlemler alınmaktadır. Tüm hastalarımızın tedavi ve bakımları konusunda da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir." ifadeleri kullanıldı.