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DÜZELTME - "Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum, Ankara'daki Afrika evini ziyaret etti" başlıklı haberimizde, "Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum" ifadesi sevhen yazılmıştır. "Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un eşi" şeklinde düzelterek haberimizi yeniden yayıml

10.03.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer Cumhurbaşkanı Bazoum'un eşi Khadija Bazoum, Ankara'daki Afrika evini ziyaret etti

Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un eşi Khadija Bazoum, Ankara'daki Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni gezdi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'de bulunan Mohamed Bazoum'un eşi Khadija Bazoum, Cumhurbaşkanı Danışmanı Tuba Nur Sönmez'in ev sahipliğini yaptığı etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başkent Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Khadija Bazoum, Afrika'nın 18 ülkesinden kadınların ürettiği el emeği ürünler ve sanat eserlerinin sergilenerek satışa sunulduğu evde ülkesi Nijer'e ait ürünleri inceleyerek Afrika'nın ruhunu, renklerini, kültürünü Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne, Türkiye'nin kültürel bağlarının bulunduğu Nijer'in Agadez bölgesinden tarihi ve geleneksel el sanatı örneği tablolar hediye eden Bazoum, Türkiye ve Nijer arasında kadınlar eliyle kurulan bu tür köprülerin önemine işaret etti.

Konuk Cumhurbaşkanı'nın eşine ev ile yapılan faaliyetler hakkında bilgi verilen etkinlikte ayrıca Khadija Bazoum'un kurucusu olduğu "Fondation NOOR" isimli vakıf ile Nijer'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında, Afrika evi ile kadın ve çocuklar özelindeki sosyal projelerde iş birliği imkanları değerlendirildi.

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