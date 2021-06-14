YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. DÜZELTME - "TBL play-off final serisinde 4. maç yarın oynanacak" başlıklı haberimizde sehven Samsunspor'un seride 2-1 önde olduğu yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

DÜZELTME - "TBL play-off final serisinde 4. maç yarın oynanacak" başlıklı haberimizde sehven Samsunspor'un seride 2-1 önde olduğu yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

14.06.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DÜZELTME - "TBL play-off final serisinde 4. maç yarın oynanacak" başlıklı haberimizde sehven Samsunspor'un seride 2-1 önde olduğu yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belirleneceği play-off final serisinde 4. maç yarın yapılacak.

Ligde normal sezonu ikinci bitiren Samsunspor, play-off çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalinde Mamak Belediyespor'u geçerek finale çıktı. Normal sezon dördüncüsü Semt77 Yalovaspor ise çeyrek finalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u, yarı finalde de Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

Final serisinde ilk maçı Samsun temsilcisi, ikinci karşılaşmayı Yalova ekibi kazandı. Üçüncü müsabakada üstünlük sağlayan Semt77 Yalovaspor, 4. maç öncesi seride 2-1 önde bulunuyor.

Üç maçı kazanan taraf, normal sezon lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sonra ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkan 2. ve son takım olacak.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak Semt77 Yalovaspor-Samsunspor müsabakası saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret ettiPolonya Cumhurbaşkanı Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Samsunspor

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazartesi

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:09
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:35

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tezel Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.