DÜZELTME - "TBL play-off final serisinde 4. maç yarın oynanacak" başlıklı haberimizde sehven Samsunspor'un seride 2-1 önde olduğu yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belirleneceği play-off final serisinde 4. maç yarın yapılacak.

Ligde normal sezonu ikinci bitiren Samsunspor, play-off çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalinde Mamak Belediyespor'u geçerek finale çıktı. Normal sezon dördüncüsü Semt77 Yalovaspor ise çeyrek finalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u, yarı finalde de Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

Final serisinde ilk maçı Samsun temsilcisi, ikinci karşılaşmayı Yalova ekibi kazandı. Üçüncü müsabakada üstünlük sağlayan Semt77 Yalovaspor, 4. maç öncesi seride 2-1 önde bulunuyor.

Üç maçı kazanan taraf, normal sezon lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sonra ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkan 2. ve son takım olacak.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak Semt77 Yalovaspor-Samsunspor müsabakası saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.



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