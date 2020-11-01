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(düzeltme) Yangın ihbarına giden arazöz devrildi: 4 yaralı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.11.2020 21:56 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yangın ihbarına giden orman işletme personelinin içinde bulunduğu yangın söndürme arazözü daralan yolda kayarak, devrilmesi sonucu 4 orman işçisi hafif yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yangın ihbarına giden orman işletme personelinin içinde bulunduğu yangın söndürme arazözü daralan yolda kayarak, devrilmesi sonucu 4 orman işçisi hafif yaralandı. Kaza sonrası hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin telefonu elinden bırakmaması dikkat çekti.
Kaza, Izgar Mahallesi Mezarlığı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye giden Ali K. yönetimindeki Malkara Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı orman itfaiyesi aracı, daralan orman yolunda 3 metre yüksekten kayarak boşluğa devrildi.
Kaza sonrası sürücü ile arazözde bulunan işçiler Mustafa A.(54), Habil Y.(28) ve Aygün B. (26) hafif yaralandı. Olay yerine ulaşan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
‘Piknik ateşi yakılmış’
Kazayla ilgili konuşan Izgar Mahallesi Muhtarı Fahrettin Düşünen, “Birkaç vatandaşımızdan ormanda dumanların yükseldiği yönünde telefon gelince ben de gidip baktım. Dumanları görünce yangın ihbarında bulundum. Ekipler bölgeye giderken kaza yapmışlar. Çok geçmiş olsun. Neyse ki durumları iyi. Olay konusu, birkaç kişi tarafından yakılan piknik ateşi olduğu söyleniyor. Ormanda ateş yakmak yasak ve cezası var. Ayrıca mantar toplamaya gelenlerin olduğunu duyuyoruz. Buradan uyarıyorum, ormanlarımıza zarar vermeyin” dedi.
Semaver başında çay keyfi
Yangınla ilgili ormanlık alanda semaver başında çay keyfi yaptığı ve ateş yaktığı öne sürülen 5 kişiye jandarma ekiplerince işlem yapıldı. Ayrıca maske takmayan 5 kişiye para cezası kesildi.

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