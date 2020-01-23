Düzensiz gelir beyin sağlığını olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Batı, düzensiz geliri olan kişilerin stres kaynaklı pek çok sorunla karşılaşabildiğini belirterek, “Beyinden ziyade merkezi sinir sistemi dediğimiz daha büyük bir olguyu konuşmamız daha doğru olacaktır. Beyin onun hem parçası hem de ana yöneticisidir.” ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, pek çok araştırma, düzensiz gelir, maddi kayıplar ve gelir konusundaki belirsizliklerin beyin sağlığını olumsuz etkilediğini gösteriyor. Gelir dalgalanması insan psikolojisi ve vücut üzerinde sanıldığından daha fazla etki bırakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Batı, düzensiz geliri olan kişilerin sürekli stres halinde olmasından dolayı beyin sağlıklarında sorunlar yaşanabileceğini ifade ederek, yaşam kalitesini artırmak ve daha fazla sosyalleşebilmek için önerilerde bulundu.

Batı, yapılan araştırmalara göre düzensiz geliri olan kişilerin stres kaynaklı pek çok sorunla karşılaşabildiğini ifade ederek, “Beyinden ziyade merkezi sinir sistemi dediğimiz daha büyük bir olguyu konuşmamız daha doğru olacaktır. Beyin onun hem parçası hem de ana yöneticisidir.” değerlendirmesinde bulundu.