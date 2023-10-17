YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Düzensiz göçle mücadele uygulamasında 12 Suriye uyruklu şahsa para cezası kesildi

Düzensiz göçle mücadele uygulamasında 12 Suriye uyruklu şahsa para cezası kesildi

17.10.2023 10:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi.

Denetimin kent genelinde yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen denetimler ilgili İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Görevlendirilen 241 personel ile belirlenen noktalarda 3 bin 799 Türk vatandaşı, 28 yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 3 bin 827 şahsın sorgulaması yapılmış, 123 umuma açık yer, 113 metruk bina, 33 park, bahçe ve sokak kontrol edilmiştir. Yapılan sorgulama ve kontrollerde 5 yoklama kaçağı, 3 hırsızlık, 1 infaz kurumuna yasak eşya sokma, 1 silahla tehdit, 1 mühür bozma, 1 dolandırıcılık, 1 hakkı olmayan yere tecavüz etme suçlarından aranan toplam 13 şahıs yakalanmış ve 1 kayıp şahıs bulunmuştur. Ayrıca 12 Suriye uyruklu şahsa ‘belirli adreste ikamet etme yükümlülüğüne uymamak’ fiilinden idari para cezası uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kestel’in ‘En ucuz ekmeği’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeKestel’in ‘En ucuz ekmeği’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
Düzce’de konut satışı düştüDüzce’de konut satışı düştü
Dicle ilçesinde ’Tarih yazan çocuklar’ etkinliği düzenlendiDicle ilçesinde ’Tarih yazan çocuklar’ etkinliği düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 17 Ekim Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:48
İkindi
15:54
Akşam
18:25
Yatsı
19:42

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Salı

Egesu eczanesi
Dazkiri
Zafer eczanesi
Emirdag
Ihsaniye eczanesi
Ihsaniye
Sultandagi eczanesi
Sultandagi
Gönüllü eczanesi
Basmakci
Hilal eczanesi
Cobanlar
Kumru eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Yeni imajını görücüye çıkarttı! Hayranları hemen fark etti

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.