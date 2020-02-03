Düzensiz göçmen çocukları göz sağlığı taramasından geçirildi

Van’a yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlerin çocukları sağlık taramasından geçirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliği ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimi koordinasyonunda SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocukların göz taramasından geçirildiğini söyledi. Sünnetçioğlu, “Ülkemize yasa dışı yollardan gelen ve daha sonra yakalanan göçmen çocuklardan bir kaçında oluşan göz sağlık şikâyetleri üzerine tarama başlatıldı. İlimizde uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında ikamet etmekte olan yabancı çocukların 5 tur şeklinde yapılması planlanan göz taramalarının ilki gerçekleştirildi. Geri Gönderme Merkezimizde göçmenler ülkelerine gönderilene kadar kısa süreyle barındırılmaktadır. Göz sağlığı taramasında 18 yaş altı 40 sığınmacı çocuğa 4 poliklinikte uzman doktorlar tarafından göz taraması yapıldı. Yapılan taramada 8 çocuğa gözlük, 12 çocuğa medikal tedavi başlatıldı” dedi.

