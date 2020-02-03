YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Düzensiz göçmen çocukları göz sağlığı taramasından geçirildi

Düzensiz göçmen çocukları göz sağlığı taramasından geçirildi

VAN HABERLERİ  | 03.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

Van’a yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlerin çocukları sağlık taramasından geçirildi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç.

Van’a yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlerin çocukları sağlık taramasından geçirildi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliği ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Birimi koordinasyonunda SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocukların göz taramasından geçirildiğini söyledi. Sünnetçioğlu, “Ülkemize yasa dışı yollardan gelen ve daha sonra yakalanan göçmen çocuklardan bir kaçında oluşan göz sağlık şikâyetleri üzerine tarama başlatıldı. İlimizde uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında ikamet etmekte olan yabancı çocukların 5 tur şeklinde yapılması planlanan göz taramalarının ilki gerçekleştirildi. Geri Gönderme Merkezimizde göçmenler ülkelerine gönderilene kadar kısa süreyle barındırılmaktadır. Göz sağlığı taramasında 18 yaş altı 40 sığınmacı çocuğa 4 poliklinikte uzman doktorlar tarafından göz taraması yapıldı. Yapılan taramada 8 çocuğa gözlük, 12 çocuğa medikal tedavi başlatıldı” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

İkinci baharlarına 02.02.2020 tarihinde dünya evine girdiler

Van Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:25
İkindi
15:12
Akşam
17:36
Yatsı
18:55

Van Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Deva Eczanesi
Ipekyolu
Nur Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferberlik

Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferberlik

Tuşba Belediyesi’nden çöp konteyneri dağıtımı

Tuşba Belediyesi’nden çöp konteyneri dağıtımı

Van İpekyolu Devlet Hastanesi, Depremden Sonra Çocuk Hastanesi Olarak Hizmet Veriyor

Van İpekyolu Devlet Hastanesi, Depremden Sonra Çocuk Hastanesi Olarak Hizmet Veriyor

‘her Okula Bir Kitaplık’ Kampanyası

‘her Okula Bir Kitaplık’ Kampanyası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.