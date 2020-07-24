YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Düzgün market 18’nci şubesini törenle açtı

Düzgün market 18’nci şubesini törenle açtı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.07.2020 18:33 | Son Güncelleme

Düzgün Marketler Grubu, marketler zincirine yeni bir halka daha ekledi.Düzgün Marketler’in Yıldızkent TOKİ Şubesi dualarla hizmete açılırken, Erzurum’daki şube sayısı ise böylece 18’e yükselmiş oldu.Açılışta konuşan Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, Erzurum’da istihdam sağlayıp katma değer üretiyor olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Türkiye Parekendeciler Federasyonu Genel Başkanı Ömer Düzgün tarafından kesildi.

Düzgün market 18’nci şubesini törenle açtı

Düzgün Marketler Grubu, marketler zincirine yeni bir halka daha ekledi.
Düzgün Marketler’in Yıldızkent TOKİ Şubesi dualarla hizmete açılırken, Erzurum’daki şube sayısı ise böylece 18’e yükselmiş oldu.
Açılışta konuşan Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, Erzurum’da istihdam sağlayıp katma değer üretiyor olmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.
Kurban kesilmesi ve dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ve Türkiye Parekendeciler Federasyonu Genel Başkanı Ömer Düzgün tarafından kesildi.

Düzgün market 18’nci şubesini törenle açtı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çiftten sürpriz karar! Ünlü çiftten sürpriz karar!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tunceli’de 76 kilometre yayla yolu yapıldı

Tunceli’de 76 kilometre yayla yolu yapıldı

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Gürpınar’da içme suyu kaynağı bulundu

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Jandarmadan drone ile havadan trafik denetimi

Başkan Palancıoğlu, Ayasofya Camii açılışına katıldı

Başkan Palancıoğlu, Ayasofya Camii açılışına katıldı

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Beyşehir’de ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu

Sınır kapısında 5 adet telefon ele geçirildi

Sınır kapısında 5 adet telefon ele geçirildi

Erzurum Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
03:14
Sabah
05:00
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:43
Yatsı
21:21

Erzurum Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Ada Eczanesi
Yakutiye
Erzurum Eczanesi
Yakutiye
Çağla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Maçın ardından

Maçın ardından

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

SC Sarvın Türkiye de kaliteyi arttırıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.