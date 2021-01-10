Düziçi Devlet Hastanesi 6. seviye dijital hastane oldu

Düziçi Devlet Hastanesi, Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu’nun incelemelerinin ardından ’HIMSS 6’ sertifikası almaya hak kazandı.

Düziçi Devlet Hastanesi Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu’nun (HIMSS) incelemelerinin ardından almaya hak kazandığı ’HIMSS 6’ sertifikası ile kağıdın kullanılmadığı hastanenin hantal yapısının ortadan kalktığı bir hastane konumuna geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Uzm. Dr. Aysun Albayrak, dijitalleşmeyle birlikte kağıt üzerinde yapılan yanlışlıkların ortadan kaldırılarak vatandaşların hastaneye daha çok güvendiklerini kaydetti.

Hastaneden yapılan tüm işlemlerin kolaylıkla takip edilebileceğini ifade eden Başhekim Albayrak, “Dijital hastane 7 evreden oluşuyor. Dijital hastane kağıtsız hastane olduğunu için hastanenin hantal yapısını ortadan kaldırıyor. Vatandaşlar hastaneye daha çok güveniyor dolayısıyla yanlış tedavi ve yanlış uygulama gibi kafadaki soru işaretleri ortadan kalkıyor. Dijital hastane sistemi tekrar tekrar kendini kontrol ediyor. İlacı yazan doktor kontrol ediyor. İlacı hazırlayan eczane kontrol ediyor ayrıca tedavi uygulayan hemşireyi iki aşamada kontrol ediyor. Artık yanlış tedavi yanlış uygulama, ilaç alerjisi hatta besinlerle olan etkileşimini dahi kontrol ediliyor. Sistem hataya izin vermiyor. Hayranlıkla bakılan Avrupa’da ki hastaneler ile aynı standartlara sahibiz. Osmaniye’de ilk dijital hastaneyiz. Düziçi Devlet Hastanesi’nde bir sonraki hedefimiz HIMSS Stage 7 seviyesine yükselmektir. HIMSS 7 alabilmek için HIMSS 6 evresinden geçmek zorundayız. Bu bölgede Adana Şehir Hastanesi HIMSS 6 ile aynıyız. İlçemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” diye konuştu.



