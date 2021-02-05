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Düziçi’nde köylere çöp konteyneri dağıtılmaya başlandı

05.02.2021 09:33 | Son Güncelleme:
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Düziçi’nde köylere çöp konteyneri dağıtılmaya başlandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresine hibe edilen çöp konteynerleri köylerde dağıtılmaya başlandı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından köylerdeki yaşam standartlarını yükselmek ve yaşam şartlarını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında İl Özel İdaresine hibe edilen çöp konteynerlerinin dağıtımına başlandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İl Özel İdaresine hibe edilen çöp konteynerleri köylerde dağıtılmaya başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından köylerdeki yaşam standartlarını yükselmek ve yaşam şartlarını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında İl Özel İdaresine hibe edilen çöp konteynerlerinin dağıtımına başlandı. Proje kapsamında Düziçi ilçesi Alibozlu köyüne verilmesi planlanan 50 adet çöp konteynerinin 20 adedi dağıtılarak muhtelif noktalara yerleştirildi.
Köy muhtarı Mehmet Okuşlu, “Bakanlık tarafından köylerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde İl Özel İdaresi’ne hibe edilen çöp konteynerleri köyümüze ulaştı. Toplamda 50 adet olarak gelecek olan çöp konteynerlerinin 20 adedi köyün farklı noktalarına yerleştirildi. Emeği geçene herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Düziçi’nde köylere çöp konteyneri dağıtılmaya başlandı

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