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Düziçi’nde yeniden korona vakası tespit edildi

OSMANİYE HABERLERİ  | 07.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı.Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin yapılan Korona virüs test sonucu Pozitif Çıktı.Türkiye’de, düne kadar tek bir vaka olayının yaşandığı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, ilk ve tek hastada tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesinde iyileşmiş ve sağlığına kavuşmuştu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin yapılan Korona virüs test sonucu Pozitif Çıktı.
Türkiye’de, düne kadar tek bir vaka olayının yaşandığı Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, ilk ve tek hastada tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesinde iyileşmiş ve sağlığına kavuşmuştu. Bu nedenle de hastanın yaşadığı köy olan Abacılar köyündeki karantinada kaldırılmıştı. Ancak ilçede bir vaka daha çıktı.
Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, yaptığı açıklamada, "Çok kıymetli Düziçililer. Maalesef ilçemizde bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmıştır. Tedbiri elden bırakmayalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Zorunlu olmadıkça ilçe dışına çıkmayalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Kurallara uyduğumuz takdirde bu durumunda üstesinden geleceğiz inşallah" dedi.

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İkindi
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Akşam
19:36
Yatsı
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Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Akgül Eczanesi
Merkez
Besnek Eczanesi
Merkez
Büyüköztürk Eczanesi
Merkez
Öndaşlar Eczanesi
Kadirli
Umut Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Bahçe Eczanesi
Bahce
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