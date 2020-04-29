Dybala'nın koronavirüs testi bir kez daha pozitif çıktı

Juventus'ta koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden biri Paulo Dybala olmuştu. Arjantinli ilk olarak 37.9 milyon takipçisi Instagram hesabından 21 Mart'ta yaptığı paylaşımda kendisinin ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu.
Dybala, daha sonra virüsten kurtulduğunu açıklamasına karşın, İspanyol Mega TV'de yayınlanan El Chiringuito isimli televizyon programında oyuncunun bir kez daha koronavirüse yakalandığı öne sürüldü. Programda Dybala'nın son 6 haftada 4. kez test yaptırdığı belirtilirken, son testlerin olumsuz olduğu vurgulandı.
Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi ile birlikte koronavirüs'e yakalanan Dybala'nın testlerinin nereden alındığı belirtilmedi. Kız arkadaşı Sabatini'nin test sonuçlarıyla ilgili bilgi verilmezken, ikisinin mi yoksa sadece Dybala'nın mı semptomlar taşıdığı belirsizliğini koruyor.
Nisan ayının başlarında Sabatini, koronavirüs testinin 'hatalı negatif' çıktığını duyurmasına karşın, sonraki testte covid-19'a yakalandığı ortaya çıkmıştı.
202 bin kişinin koronavirüs'e efekte olduğu İtalya'da 27 bin 359 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da, Juventus antrenmanlarını başlatmaya hazırlanıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Juventus, Cristiano Ronaldo ve Douglas Costa gibi oyuncuları antrenmanlar için geri çağırdı. Ancak yurt dışından gelen oyuncular iki hafta karantina altında kalacak.
(NTV SPOR)
Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler
Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler... Valentine Ozornwafor (Galatasaray)
Manolo Gabbiadini (Sampdoria)
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Trey Thompkins (Real Madrid)
Daniele Rugani (Juventus)
Patrick Cutrone (Fiorentina)
German Pezzella (Fiorentina)
Dusan Vlahovic (Fiorentina)
Christian Wood (Detroit Pistons)
Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu
Morten Thorsby (Sampdoria)
Elaquim Mangala (Valencia)
Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.
Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.
Jorge Jesus (Flamengo Teknik Direktörü)
Paulo Maldini ve Daniel Maldini (Milan)
Marouane Fellaini (Shandong Luneng)
Van der Burgh (Olimpiyat Şampiyonu Yüzücü)
Fenerbahçe'de ismi açıklanmayan bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandığı açıklandı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışan koronavirüse yakalandı
Rüştü Reçber (A Milli Takım eski kalecisi)
Fatih Terim - Abdurrahim Albayrak
Hyun-jun Suk (2016-17 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti)
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Kayserispor'da bir idari personelde test sonucu pozitif çıktı
Evangelos Marinakis (Olympiakos'un sahibi)
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