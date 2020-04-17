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DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 17.04.2020 18:42 | Son Güncelleme

Doğru Yol Partisi’nin eski Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün’ün cenazesi, memleketi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski DYP Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün’ün cenazesi, kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla Malkara Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından topağa verildi.1940 yılında Malkara ilçesinde dünyaya gelen Nihan İlgün, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu.

Doğru Yol Partisi’nin eski Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün’ün cenazesi, memleketi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski DYP Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün’ün cenazesi, kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla Malkara Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından topağa verildi.
1940 yılında Malkara ilçesinde dünyaya gelen Nihan İlgün, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. İlgün, Çalışma Bakanlığı Edirne Bölge Çalışma Müdürlüğü İş Müfettişliği ve Tekirdağ İl Genel Meclis üyeliği görevlerinde bulundu. İlgün, 15, 16, 20 ve 21. dönemlerde Tekirdağ milletvekili olarak parlamentoda görev aldı.

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