Dyson ve National Geographic İstanbul'da hava kirliliğini analiz etti

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, mobil bir hava kirliliği ölçüm ünitesi içeren Dyson Backpack ile İstanbul sokaklarında dolaştı, gün içerisinde maruz kalınan hava kirliliğini tespit ederek kentin hava kalitesini ölçmeye ve anlamaya yardımcı oldu.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, Sürmeli, şehirlerdeki hava kirliliğine maruz kalma konusunda daha fazla bilgi edinmek için Dyson'la birlikte çalışan kişilerden biri.

Dyson'ın Sürmeli ve National Geographic ile yaptığı iş birliği, global düzeyde hava kirliliği hakkındaki farkındalığı daha da artırmak için önemli bir fırsat.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürmeli, "İstanbul dünyanın en kalabalık ve en yoğun şehirlerinden biri. İşimin bir parçası olarak, soluduğumuz havanın öneminin fazlasıyla farkındayım ancak hava kalitesini kirli havaya maruz kalma noktasından anlamaya çalışmak çok ilginç. Dyson ile sırt çantası projesini gerçekleştirmek istememin de asıl sebebi bu oldu." ifadelerini kullandı.

Dyson hava temizleyicilerindeki mevcut algılama teknolojisini kullanan "Dyson Backpack", hareket halindeyken hava kirliliği verilerini toplayan, taşınabilir bir hava kirliliği ölçüm cihazı içeriyor.

Dyson, yerleşik sensörler, pil takımı ve GPS'e sahip sırt çantasıyla kişisel hava kirliliğine maruz kalma durumunu ve bundan nasıl kaçınılacağını araştırıyor.

- "Dyson teknolojileri tek bir sırt çantasında"

Dyson Çevre Bakım Kategorisi Başkan Yardımcısı Alex Knox da konuya ilişkin, "Dyson mühendisleri, hava temizleme teknolojisindeki deneyim ve yaptıkları araştırmalardan elde ettikleri bilgilerle akıllı sensörler geliştirdi. Hava kirliliğine maruz kalmanın detaylarına inebilmek için benzersiz algoritmamızı kullanan bu yenilikçi, taşınabilir hava kirliliği ölçüm teknolojisi, iç, dış mekanlarda ve hareket halindeyken hava kalitesini izleyebilmemize olanak tanıyor. Üstelik bu teknolojilerin hepsi tek bir sırt çantasına sığıyor." değerlendirmesini yaptı.

- Dyson Backpack Ölçüm Sonuçları

Sürmeli'nin Dyson Backpack ile yaptığı yolculuk, şehirde yaşayan insanların gün içinde yoğun olarak kullandığı, popüler bir rota üzerinde gerçekleşti.

Dyson mühendisleri sırt çantasındaki hava sensörü ve GPS verilerini, Sürmeli'nin günlük aktiviteleriyle eşleştirerek hava kirliliği bulgularını analiz etti.

Mühendisler bu bilgiler sayesinde Sürmeli'nin rastladığı kirlilik kaynaklarını tespit ederek hava kirliliğine maruz kalmayı azaltacak yollar öneriyor.

