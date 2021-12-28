YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Dyson'a "Yılın Teknoloji Devi Ödülü"

Dyson'a "Yılın Teknoloji Devi Ödülü"

28.12.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dyson'a "Yılın Teknoloji Devi Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Dyson, İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü'nün düzenlediği "Mavi Elma Ödül Töreni"nde "Yılın Teknoloji Devi Ödülü"nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson, 1995 yılından beri ürünleriyle Türkiye pazarında yer alıyor.

2018 sonunda Türkiye ofisinin kurulmasıyla doğrudan operasyonlarına başlayan şirket, o günden bu yana perakende yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Geçen yıl ilk servis merkezini Ataşehir'de açan Dyson, son olarak İstanbul'da 2 ve İzmir'de bir tane olmak üzere toplam 3 Dyson Demo Store'u teknolojiseverlerle buluşturdu. Yakın zamanda dünya standartlarında tasarlanan yeni bir Dyson Türkiye ofisini de İstanbul'da açan Dyson, yatırımlarına devam ediyor.

Bugün Birleşik Krallık'ta Malmesbury ve Hullavington'da 800 dönümlük bir alana yayılan iki teknoloji kampüsü ve Singapur'da küresel bir genel merkezi bulunan Dyson, 6 bin mühendis ve bilim insanı da dahil olmak üzere küresel olarak doğrudan 14 binden fazla kişiyi istihdam ediyor ve uluslararası alanda 83 pazarda ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

Dyson Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü, geleneksel bir üniversitenin akademik titizliğini küresel bir teknoloji şirketinde uygulamalı ve gerçek dünya deneyimiyle birleştiren yeni bir eğitim modeli sunuyor. 2002 yılında kurulan James Dyson Vakfı ise bir hayır kurumu olarak aday mühendisleri güçlendirmek, eğitimde mühendisliği desteklemek ve tıbbi araştırmalara yatırım yapmak için uluslararası olarak çalışıyor. Vakfın, tasarım ve mühendislik öğrencileri için her yıl düzenlediği uluslararası tasarım yarışması James Dyson Ödülleri ise 2005'ten bu yana mali olarak yaklaşık 250 icadı destekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:49
Sabah
08:21
Öğle
13:11
İkindi
15:29
Akşam
17:50
Yatsı
19:16

İstanbul Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.