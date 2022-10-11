Dyson'dan evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak teknolojiler

İSTANBUL (AA) - Dyson, evlerde en iyi temizliği sağlamak için tasarlanan Anti-tangle tarak teknolojisinin ve evcil hayvan bakım setinin yanı sıra yeni yüzey çizmeyen toz alma fırçası ve kıvrılabilen aralık temizleme başlığını satışa sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson'ın en son kablosuz süpürge serisinde olan yeni Anti-tangle tarak teknolojisi, evcil hayvan tüyleri veya dökülen uzun saçlarla başa çıkmak için tasarlandı.

Dolanmayı önleyen bir taraktan ilham alan fırça çubuğu, tüm tüy tiplerini doğrudan temizleme başlığına aktarmaya yardımcı olmak için hassas açılı tüy alma kanallarına sahip. Bu polikarbonat dişler, bir dizi spiral naylon kıl, anti-statik karbon fiber iplikler ve güçlü emiş gücüyle birleştiğinde temizlenmesi zahmetli saç ve tüylerin yanı sıra daha büyük döküntüleri ve mikroskobik tozu yakalayıp ortadan kaldırıyor.

- "Evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde temizlemek önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim, Köpek Eğitim ve Davranış Uzmanı Tarkan Özvardar, evcil hayvan bakımı setinin önemine ilişkin, "Dyson Groom Tool, köpeklerin dökülmeye yüz tutan zayıflamış ve ölü tüylerinin vücutlarından uzaklaştırılmasının yanı sıra deri üzerindeki akar ve döküntülerin de temizlenmesine yardımcı olarak, hem köpeklerin hem de sahiplerinin sağlıklarını koruma anlamında önemli bir işlevselliğe sahip." ifadelerini kullandı.

Dyson Mikrobiyoloji Araştırma Görevlisi Monika Stuczen de "Evcil hayvanların evdeki etkisi, görebildiğimizin çok ötesinde. Evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde temizlemek önemli ancak kurumuş tükürükle evcil hayvan tüyü çıplak gözle görülemeyen bir problemdir. Bu mikroskobik partiküller, evde alerjiye neden olan proteinleri taşıyabilir. Hafif ve ufak olduklarından saatlerce havada kalabilir veya nesneler arasında gezinebilirler. Araştırmalarda, kedilerin hiç bulunmadığı odalarda dahi kedi alerjenlerine rastlandı. Bu nedenle Dyson teknolojilerindeki uygun filtreleme, tüm evde daha temiz bir ortam sağlamak için hayati önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

- Dyson, evcil hayvan bakım setini kullanıcılarla buluşturuyor

Verilen bilgiye göre, Dyson, tüm kablosuz süpürgeleriyle uyumlu evcil hayvan bakım setini kullanıcılarla buluşturuyor. Evcil hayvan tüyleri, evin her yerine polen ve diğer alerjenleri taşıyabiliyor. Buna karşılık, evcil hayvan sahiplerinin birçoğu evcil hayvanlarının gizli etkilerinden habersiz.

Dünyanın dört bir yanından temizlik alışkanlıklarını araştıran Dyson'ın Küresel Toz Araştırması'na göre, Türkiye'deki evcil hayvan sahiplerinin sadece yüzde 29'u ev tozu akarlarının, yüzde 20'siyse ev tozu akarı dışkısının varlığını biliyor.

Köpeğin dökülen tüylerini, kepeklerini ve mikroskobik deri pullarını anında yok etmek için tasarlanan evcil hayvan bakım seti, artık Dyson'ın kablosuz süpürge teknolojileriyle uyumlu olarak çalışıyor.

Makinenin ana gövdesine veya bir uzatma hortumu aracılığıyla takılan 35 derece açılı 364 kıla sahip olan başlık, evcil hayvan fırçalanırken esneyerek köpeğin tüylerini almak için hızlı ve rahat bir şekilde kürke ulaşıyor.

- Dyson'ın ilk kendi kendini temizleyen ultra yumuşak toz alma fırçası

Geleneksel toz alma aparatlarında kiri çıkarabilmek için yüzeyleri yanlışlıkla çizebilen kalın kıllar kullanılabilirken, Dyson'ın yeni yüzey çizmeyen toz alma fırçası, ince boya ve makyaj fırçalarından ilham alarak 8 bin 100 ultra ince ve yoğun şekilde sıkıştırılmış Polibütilen Tereftalat (PBT) polimer ipliklerle donatıldı. Hassas yüzeylerin çizilmesini önlemek için kıllar sadece 0,05 milimetreye kadar inceltildi. Ayrıca, döner bir manşete sahip olan fırça, kıllardaki toz ve kalıntıları hijyenik ve kolay bir şekilde temizliyor.

Diğer sert aralık aparatlarını dar alanlarda kullanmak zor olabilirken, esnek aralıklı aletler büküldüklerinde emiş gücünü kaybedebiliyor ve biriken kalıntılardan dolayı kolayca tıkanabiliyor.

Dyson'ın yeni kıvrılabilen aralık temizleme başlığı 22 derece dönüyor. Değişen açılarda test edilen çoklu prototipler 22 derecelik açıyı, evin veya arabanın etrafındaki ulaşılması en zor yerleri temizlemek için en uygun açı olduğunu ortaya çıkardı.

Yalnızca 12,5 milimetre ve 254 milimetre erişim genişliğiyle dar boşluklara ulaşmak ve derinlere kadar temizlemek için tasarlanan başlık, ayrıca, daha inatçı kirlerin üstesinden gelmek için uç kısmında ikincil bir fırça sunuyor. Dyson'ın 12 kablosuz süpürge aksesuarından oluşan eksiksiz paketinin yeni üyeleri olan bu iki başlık, kullanıcıların her temizlik ihtiyacı için doğru başlıkları kullanmalarını sağlıyor.

- Dyson V8 kablosuz süpürge, Anti-tangle teknolojisiyle yenilendi

İlk olarak 2016'da piyasaya sürülen Dyson V8 kablosuz süpürge, 40 dakikaya kadar sorunsuz temizlik sağlamak üzere tasarlandı. Şimdi evcil hayvanların geride bıraktığı görünür kirleri yakalamak için Dyson V8 kablosuz süpürgenin yeni Motorbar temizleme başlığı Dyson'ın tüy yakalama teknolojisiyle geliştirildi. Evcil hayvan tüyü ve alerjen boyutundaki görünmez partikülleri de yakalamak için filtrelemesi de en yeni Dyson V15 modelleriyle uyumlu olarak 0,3 mikronda yüzde 99,97'den yüzde 99,99'a yükseltildi.

