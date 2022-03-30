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Dyson'dan temiz hava ve pürüzsüz ses veren kulaklık

30.03.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dyson Araştırma & Geliştirme Direktörü Jake Dyson: - "Dyson Zone, hareket halindeyken soluduğunuz havayı temizliyor. Yüz maskelerinden farklı olarak, yüksek performanslı filtreler ve iki küçük hava pompası kullanarak yüzünüze temas etmeden temiz hava akışı sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - Dyson'ın ilk giyilebilir hava temizleyicisi olan Dyson Zone, şehir kirliliğinden dolayı günlük hayatta maruz kalınan gaz, alerjen ve partikülleri yakalarken, gelişmiş gürültü engelleme özelliğiyle istenmeyen sesleri ortadan kaldırıp kullanıcılara pürüzsüz ve yüksek ses kalitesi sunuyor.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, Dyson Araştırma & Geliştirme Direktörü Jake Dyson, Dyson'ın giyilebilir teknolojiye ilk adımı olan Dyson Zone hava temizleyici kulaklığını tanıttı.

Dyson Zone kulaklık seti, yüksek kalitede ses verip gürültü önleyebilirken, burun ve ağza temiz hava akışı sağlıyor. Dyson Zone hava temizleyici kulaklıklar, şehrin hava ve gürültü kirliliği sorunlarının üstesinden aynı anda geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson Araştırma & Geliştirme Direktörü Jake Dyson, hava kirliliğinin gidilen her yerde insanları etkileyen küresel bir sorun olduğunu belirterek, "Evlerimizde, okulda, işte veya seyahat ederken ister yürüyerek ister bisikletle ister toplu taşımada veya özel ulaşım araçlarında fark etmeksizin hava kirliliğine maruz kalıyoruz. Dyson Zone, hareket halindeyken soluduğunuz havayı temizliyor. Yüz maskelerinden farklı olarak, yüksek performanslı filtreler ve iki küçük hava pompası kullanarak yüzünüze temas etmeden temiz hava akışı sağlıyor. 6 yıllık geliştirme sürecinin ardından her yere temiz hava ve pürüzsüz bir ses sunmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- 6 yıl ve 500 prototip

Dyson Zone hava temizleyici kulaklık, Dyson'ın hava akışı, filtreleme ve motor teknolojilerindeki 30 yıllık uzmanlığı ve iç ve dış mekan hava kalitesine ilişkin derin araştırmaları neticesinde ortaya çıktı. Kulaklıktaki kompresörler, çift katmanlı filtrelerden hava çekiyor ve temassız vizörden kanalize edilen iki temizlenmiş hava akışını kullanıcının burnuna ve ağzına yönlendiriyor.

Vizör üzerindeki şekillendirilmiş kanallar, temizlenmiş hava akışının burun ve ağza yakın tutulmasını ve rüzgardan mümkün olduğunca az etkilenmesini sağlıyor. Dyson Zone, müzik veya sesi olduğu gibi pürüzsüz bir şekilde kullanıcıya aktarmak için gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sistemini kullanıyor. Minimum bozulma ve nötr frekans tepkisi sayesinde zengin ve sürükleyici bir ses aktararak şehrin gürültüsünden kurtulmayı sağlıyor.

Başlangıçta şnorkele benzeyen temiz hava ağızlığı, motoru ve iç işleyişi tutan derin bir çantayla eşleştirilmiş olan Dyson Zone hava temizleyici kulaklıklar, 6 yıllık geliştirme sürecinde önemli ölçüde gelişti. 500'den fazla prototip, başlangıçta enseye yerleştirilen bir motorun iki kompresör haline geldiğini ve her bir kulaklıkta bir tane olduğunu, şnorkel ağızlığının tam yüz teması olmadan temiz hava sağlayan etkili, temassız bir vizöre dönüştüğünü gösterdi. Yeni bir temiz hava dağıtım mekanizması oluştu.

Dyson Zone hava temizleyici kulaklık, yazılıma özel olarak odaklanılarak Güney Doğu Asya kampüslerinde İngiltere, Singapur, Malezya ve Çin'deki ekipler tarafından tasarlandı.

- Dyson Zone hava temizleyici kulaklık hakkında

Söz konusu kulaklık; elektrostatik filtreleme, toz ve polen gibi 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99'unu ve potasyumla zenginleştirilmiş karbon filtre, NO2 (azotdioksit), SO2 (kükürtdioksit) ve O3 (ozon) gibi şehirde bulunan gazları yakalıyor.

Temassız hava dağıtım vizörü, özellikle dış mekanlarda ve rüzgarlı havalarda kullanım için temiz hava akışını iki taraftan burun ve ağza yönlendirecek şekilde tasarlandı.

Dyson Zone hava temizleyici kulaklığın en önemli parçaları, her kulaklıkta bulunan iki küçük motor. Bu motorlar, bugüne kadarki herhangi bir Dyson makinesinde bulunan en küçük motorlar konumunda bulunuyor.

Gelişmiş ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve yüksek performanslı neodim elektroakustik sistem, sesi sanatçının veya yaratıcının amaçladığı şekilde aynen kopyalayan zengin, sürükleyici ses sunuyor.

Dyson Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü'nden 15 lisans öğrencisi, akustik geliştirme, elektronik ve hava akışı sistemleri gibi çeşitli alanları destekleyen Dyson Zone projesinde çalıştı.

Söz konusu kulaklıkta aktif gürültüyü engellemek için izolasyon modu, ayrıca konuşma ve şeffaf modu bulunuyor.

Dyson Zone, 4 hava temizleme moduna sahip bulunuyor. Farklı efor seviyeleri farklı solunum modelleri gerektirdiğinden Dyson Zone hava temizleyici kulaklıklar, ivme ölçerler tarafından bilgilendiriliyor ve otomatik modda gerektiğinde yüksek, orta ve düşük temizleme hızları arasında geçiş yapabiliyor.

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