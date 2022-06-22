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E-Berk'in yeni tünel açma makinesi göreve hazır

22.06.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-Berk'in yeni tünel açma makinesi göreve hazır

E-Berk'in Kocaeli Karamürsel Su İletim Tüneli İnşaatı Projesi'nde kullanılmak üzere imal ettiği yeni tünel açma makinesi (TBM) üretim bandından indi.

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan açıklamaya göre, TBM'nin üretim bandından indirilmesi dolayısıyla şirketin Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikasında tören düzenlendi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, törende yaptığı konuşmada, tünel açma makinesinin üretimi için firmanın çok emek verdiğine dikkati çekerek, "Yalnız bu makineleri yapmakla kalmadılar, bu makineleri Ergene Havzası'ndaki derin deşarjda da bizzat kullanarak ülkemiz için son derece önemli bir projenin de gerçekleşmesini sağladılar." ifadesini kullandı.

E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru da yeni tünel açma makinesini yaklaşık 5,5 ayda tamamladıklarını kaydetti.

Özüdoğru, bu serinin E-Berk’in 3’üncü yeni tünel açma makinesi olarak kayda geçeceğini vurgulayarak, "Tünel açma makinemiz 2 bin 700 metre civarında bir kazı yapacak. Makinenin sahaya girebilmesi için şu anda hazırlıklar yapılıyor. Makinemizde yüzde 54'lük yerlilik oranımız var. Hedefimiz yüzde 60." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, ASO Başkanı Özdebir, E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özüdoğru ve Devlet Su İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın ile diğer yetkililer, tünel açma makinesinin üretim bandından indirilmesi dolayısıyla kurdele kesti.

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