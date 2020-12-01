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E-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.12.2020 19:06 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ekşi Bilişim ve Tasarım Firması ile karşılıklı e-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı.Kdz.

E-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ekşi Bilişim ve Tasarım Firması ile karşılıklı e-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı.
Kdz. Ereğli TSO üyelerinin E-Fatura, E-Arşiv , E-İhracat , E-İrsaliye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla , Bayt Yazılım Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Ekşi Bilişim ve Tasarım firması ile “E-Dönüşüm İşbirliği Protokolü” imzaladı. İmzalanan protokol ile mevcutta uygulanan indirim ile birlikte üyelere yüzde 20 ilave indirim sağlandığını belirten Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş tüm üyelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar Ekşi Bilişim firması ile irtibata geçebileceğini belirtti. Keleş, anlaşmanın oda üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

E-dönüşüm iş birliği protokolü imzaladı

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