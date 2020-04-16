YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları rahatlattı

E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları rahatlattı

ADANA HABERLERİ  | 16.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, korona virüs salgını nedeniyle e-ihale kullanım oranının yüzde 18’den yüzde 34’e yükseldiğini belirterek, bu sistemin hem müteahhitleri hem de kurumları rahatlattığını kaydetti.AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında e-İhale kullanımının artmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

E-İhale sistemi, kamu müteahhitlerini ve kurumları rahatlattı

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, korona virüs salgını nedeniyle e-ihale kullanım oranının yüzde 18’den yüzde 34’e yükseldiğini belirterek, bu sistemin hem müteahhitleri hem de kurumları rahatlattığını kaydetti.
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında e-İhale kullanımının artmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Salgının Türkiye’de görüldüğü 11 Mart’tan önceki bir aylık dönemde 7 bin 400 ihalenin bin 400’ünün e-İhale olarak yapıldığını hatırlatan Karslıoğlu, salgın sonrası bir aylık dönemde ise 7 bin ihalenin 2 bin 400’ünün elektronik ortamda yapıldığını ifade etti.
Canlı dersler veriliyor
E-İhale kullanımının yüzde 18’den yüzde 34’e yükseldiğine dikkat çeken Mustafa Karslıoğlu, şunları söyledi:
"E-İhale sistemi hem müteahhitlerimizi hem de kurumlarımızı rahatlattı. Elektronik ihaleye henüz hazır olmayan firmalar EKAP Akademi’nin ’ekapakademi.kik.gov.tr’ adresindeki sanal sınıflarda canlı derslere katılarak sorunlarına ilişkin bilgi alabilirler. Elektronik ihaleye henüz geçmeyen kurumlar ise sosyal mesafe hassasiyetini korumalı. İhaleler ayrı bir odada takip edilecek şekilde veya dijital ortamda canlı yayın yapılarak gerçekleştirilmeli. Firmaların uhdesinde kalan ihaleler için de sözleşme imzalayabilmesi açısından ek süre veriliyor. Öte yandan, müteahhitlerimizin şehirlerarası ulaşımı için de Adana Valimiz Mahmut Demirtaş öncülüğünde, bağlı bulundukları kaymakamlıktan araç plakası, yetkili kişi ismi ve ihale ilanı ile kısa sürede izin belgesi alınabiliyor. Salgın nedeniyle şantiyelerdeki önlemler de derneğimiz tarafından sıkı şekilde takip ediliyor."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Adana Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
05:56
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:21
Yatsı
20:41

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Baran Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'daki silahlı saldırının faili tutuklandı

Adana'daki silahlı saldırının faili tutuklandı

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Türk Sağlık-Sen'den Kan Bağışı Kampanyası

Türk Sağlık-Sen'den Kan Bağışı Kampanyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.