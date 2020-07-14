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E-Öğrenme memnuniyet anketinin sonucu yayınlandı

SAKARYA HABERLERİ  | 14.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) pandemi sürecinde öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik memnuniyetini ölçmek üzere hazırladığı anketin sonuç raporu yayınlandı.SUBÜ öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik memnuniyetlerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen anket sonucunda, üniversitenin uzaktan eğitimde olan yeterliliği, öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi, materyallerin güncellenmesi ve üniversite tarafından sunulan destek hizmetlerinin yeterliliğinin olumlu şekilde etkilendiği ortaya çıktı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (SUBÜ) pandemi sürecinde öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik memnuniyetini ölçmek üzere hazırladığı anketin sonuç raporu yayınlandı.
SUBÜ öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik memnuniyetlerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen anket sonucunda, üniversitenin uzaktan eğitimde olan yeterliliği, öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi, materyallerin güncellenmesi ve üniversite tarafından sunulan destek hizmetlerinin yeterliliğinin olumlu şekilde etkilendiği ortaya çıktı. Anket kapsamında en etkili unsurun destek hizmetleri, ikinci unsurun ise öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi olduğu saptandı. Ankete katılanların yüzde 62’si erkek, yüzde 38’i ise kadınlardan oluşurken, yüzde 55’i lisans, yüzde 45’i ise ön lisans öğrencisinden oluştu. Anket kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitim videolarını en fazla bilgisayardan izledikleri ortaya çıkarken, öğrencilerin üniversiteyi sosyal medya hesapları içerisinde en fazla Instagram’dan takip ettiği tespit edildi.
Öğrencilerin büyük bir kısmı uzaktan eğitim sürecinde üniversitenin web sitesinde yer alan bilgi ve duyuruların yeterli olduğuna katılırken, öğrencilerin yarısından fazlasının uzaktan eğitim sistemine erişim sıkıntısı çekmedikleri belirlendi. Öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştığı problemler içerisinde de en fazla bireysel olarak çalışmaktan kaynaklanan motivasyon sorunu yaşadıkları ortaya çıktı. Anket kapsamında öğrencilerin e-öğrenme memnuniyeti değerlendirmesinde uzaktan eğitim videolarının izlenme sıklığı açısından da anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıktı. Uzaktan eğitim videolarının çoğunu ya da hepsini izleyenler diğer gruplara göre görece daha memnun bir profil çizerlerken, yarısını izleyenler ile hiçbirini ya da birkaç tanesini izleyen öğrencilerin e-öğrenme memnuniyetleri arasında da farklılık olduğu ortaya çıktı. Eğitim videolarının en azından yarısını izlediğini ifade eden öğrencilerin memnuniyet düzeylerinin de görece daha yüksek olduğu bulgulandı.

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