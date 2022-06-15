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  4. E-okul ne zaman kapanacak? 2022 E-okul veli bilgilendirme sistemi not girişleri tamamlandı mı? İşte VBS karne notu ve devamsızlık bilgileri!

E-okul ne zaman kapanacak? 2022 E-okul veli bilgilendirme sistemi not girişleri tamamlandı mı? İşte VBS karne notu ve devamsızlık bilgileri!

15.06.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-okul ne zaman kapanacak? Karneler 17 Haziran Cuma günü karneler dağıtılacak. Okulların kapanmasına kısa bir kaç gün kala veli ve öğrenciler konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. e-Okul'un kapanıp kapanmadığı ve ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Peki e-Okul ne zaman kapanacak? 2022 Veli bilgilendirme sistemi not girişleri tamamlandı mı? İşte detaylar...

E-okul ne zaman kapanacak? 2022 E-okul veli bilgilendirme sistemi not girişleri tamamlandı mı? İşte VBS karne notu ve devamsızlık bilgileri!

E-okul ile ilgili detaylar, 17 Haziran Cuma gününe kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bieço kveli ve öğrenci sınav sonuçları, karne notları ve devamsızlık durumunu e-Okul üzerinden sorguluyor. Karne gününe kısa bir süre kala öğrenciler not girişlerinin sonlanıp sonlanmadığını da merak ediyor. Peki e-Okul ne zaman kapanacak? Veli bilgilendirme sistemi karne notu ve devamsızlık bilgileri haberimizde...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul'un kapanıp kapanmadığı son günlerde sıklıkla merak edilip sorgulanıyor. Özellikle dönem sonlarında yaşanan yoğunluk sebebiyle sisteme girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Yaşanan bu durum öğrenci ve velilere e-Okul VBS'nin kapatıldığını düşündürüyor. Ancak e-Okul, karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık olacak.

Yine öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan e-Okul ekranın kapanması gibi bir durum ise söz konusu olmamakta.

E-OKUL NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

Bu sene de karne gününe dek e-Okul bilgi sistemi ekranı açık kalmakta. e-Okul sistemine yapılacak olan not girişinin ise karnelerin veriliş tarihi olan 17 Haziran 2022 tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
e-okul Karne Milli Eğitim Bakanlığı
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