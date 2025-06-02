e-Okul ne zaman kapanacak? e-Okul kapandı mı? e-Okul not ve devamsızlık girişi yapılıyor mu? Karneler ne zaman basılacak 2025?

e-Okul sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sunduğu, milyonlarca öğrencinin not ve devamsızlık bilgilerine erişim sağladığı önemli bir platform. Yaz tatiline günler kala, öğrenciler ve veliler e-Okul sisteminin kapanıp kapanmadığını sorgulamaya başladı.

E-OKUL KAPANDI MI?

Şu an için e-Okul sistemi erişime açık ve öğrenciler 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında not ve devamsızlık bilgilerini kontrol edebilir. Okulların 20 Haziran Cuma günü kapanacak olması, sistemin bu tarihe kadar aktif olacağını gösteriyor.

E-OKUL SİSTEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

e-Okul sistemi, karne dönemi boyunca öğrencilerin kullanımına açık kalacak. Genellikle not girişlerinin tamamlanmasıyla sistemin kapanacağı düşünülse de, MEB’in güncellemeleri sayesinde karne basım gününe kadar not ve devamsızlık bilgileri e-Okul’a işlenebilecek. Bu nedenle, 20 Haziran’a kadar sistemde güncellemeler devam edecek.

E-OKUL’DA DEVAMSIZLIK GİRİŞİ DEVAM EDİYOR MU?

Evet, e-Okul sistemi açık olduğu için devamsızlık bilgileri karne basım gününe kadar okul yönetimleri tarafından sisteme girilmeye devam edecek. Devamsızlık takibi, okul yönetimlerinin belirlediği süreçlere göre güncelleniyor.

E-OKUL’A NOT GİRİŞİ YAPILIYOR MU?

İkinci dönem ortak sınavların devam etmesi nedeniyle, sınav sonuçları e-Okul sistemine işleniyor. Öğretmenler, sınav puanlarını ve dönem ortalamalarını sisteme girmeye devam ediyor. Öğrenciler, notlarını öğrenmek için e-Okul’u düzenli olarak kontrol edebilir.

Karne basım tarihleri, okul yönetimlerinin işleyişine göre değişiklik gösterebiliyor. Ancak genellikle karneler, okulların kapanmasından bir gün önce, yani 19 Haziran 2025 Perşembe günü basılıyor. Bazı okullar, bu işlemi birkaç gün öncesinden tamamlayabiliyor.