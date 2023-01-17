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e-Okul ne zaman kapanıyor? Not girişi ve devamsızlık için son gün ne zaman? İşte MEB 2023 e-Okul kapanma tarihi...

17.01.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Okul'un ne zaman kapanacağı yarıyıl tatili yaklaşırken veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere yazılı sınav notlarının yanı sıra, öğrencilerin devamsızlık durumu ve karne notları bu sistem üzerinden öğrenilebiliyor. Karne günü için heyecanlı bekleyiş devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'nın sisteminde not girişinin ne zaman kapanacağını öğrenmek isteyenler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? İşte 2023 e-Okul kapanma tarihi...

e-Okul ne zaman kapanıyor? Not girişi ve devamsızlık için son gün ne zaman? İşte MEB 2023 e-Okul kapanma tarihi...

e-Okul'un ne zaman kapanacağı ara tatil için geri sayım devam ederken veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Notlar şekillenmeye başlarken gözler e-Okul uygulamasına çevrildi. 1. Dönem notları sisteme öğretmenler tarafından giriliyor. İşte MEB 2023 e-Okul kapanma tarihi...

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

E-Okul karne döneminde veli ve öğrencilerin erişimine açık olacak.

Öğrencilerin, karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullandığı E-Okul ekranın kapanması ise artık yapılmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı sitesindeki E Okul ekranı karne gününe dek açık kalmaktadır. not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci TC numarası ve okul numarası ile giriş yapabilir. Karne notları ise 'notlar' kısmında yer alır.

e-Okul not girişi ne zaman kapanıyor? 2023 MEB VBS e-okul notlar nasıl öğrenilir?

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

Not ortalaması birinci, ikinci ve üçüncü puanın toplanması ve sınav sayısına bölünmesiyle ortaya çıkar. Bu şekilde bütün dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Not bilgileri e-Okul uygulamasındaki 'Not Bilgisi' kısmında yer alır. Aynı zamanda sınav tarihleri, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi de görüntülenir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

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