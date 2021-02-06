YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. E-Spor Akademi için çalışmalar başlıyor

E-Spor Akademi için çalışmalar başlıyor

06.02.2021 13:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
E-Spor Akademi için çalışmalar başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilecek olan E-Spor Akademi için çalışmalar başlıyor.Tepebaşı Belediyesi, gençlerin spor imkanlarına ulaşabilmesi adına gerçekleştirdiği çalışma ve projelerine aralıksız şekilde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilecek olan E-Spor Akademi için çalışmalar başlıyor.
Tepebaşı Belediyesi, gençlerin spor imkanlarına ulaşabilmesi adına gerçekleştirdiği çalışma ve projelerine aralıksız şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Bandırma 17 Eylül Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilecek olan E-Spor Akademi için de çalışmalara başlandı. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yasin Nuri Çakır ile bir araya gelerek proje detayları hakkında görüşme yaptı.
Tepebaşı Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleştirilecek E-Spor Akademi hakkında bilgiler veren Çakır, “E-Spor Akademi’yi kurmak için bugün Ahmet Ataç Başkan ile bir görüşme yaptık. Türkiye’de ilk çalışma olacak ve 13 yaş üzeri gençlerimiz E-Spor Akademi’de Tepebaşı Belediyemizin öncülüğünde eğitimler alacaklar. Dijital oyunlar gibi faaliyetlere yer vereceğiz ve yetenekli, e-spor bilgisi olan gençler buradan yetişecek. Başkanımız da desteğini verdi ve faaliyetlerimiz yaz aylarına doğru başlayacak” diye konuştu.
Başkan Ataç da E-Spor Akademi ile gençlere özel imkanlar sunulacağını ifade ederek, “Spor, her yaştan insanımız için çok önemli ama özellikle çocuklar ve gençlerimiz için vazgeçilmez bir sağlık kaynağı. Biz de gelişen teknolojinin de imkanlarından yararlanarak yeni bir çalışmayı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Araştırmaları Merkezi iş birliğinde hayata geçireceğiz. Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve Teknoloji Parkı’nda bu çalışmamızı gençlerimiz ile buluşturacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Toplantı sonunda Çakır, Başkan Ataç’a Bandırma Vapuru’nun bir maketini armağan etti.

E-Spor Akademi için çalışmalar başlıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Heyecanlıyız, az kaldı''Heyecanlıyız, az kaldı'
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Namaz Vakitleri 6 Şubat Cumartesi

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
13:17
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Cumartesi

Beyda Nur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
060220211800070220210830nobetci
Beyda Nur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
060220211800070220210830nobetci
Beyda Nur Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
060220211800070220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

Samsun’da kilometrekareye 149 kişi düşüyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’da aracın çarptığı geyik telef oldu

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Sinop’ta salgına rağmen su ürünleri ihracatı yüzde 30 arttı

Diğer Haberler

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Akgören: "Destek verildiği takdirde bütün borçları ödeyeceğiz"

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Akgören: "Destek verildiği takdirde bütün borçları ödeyeceğiz"

Çocuklar karikatürü de ’online’ öğreniyorlar

Çocuklar karikatürü de ’online’ öğreniyorlar

Anadolu Üniversitesinden YSK’ya büyük hizmet

Anadolu Üniversitesinden YSK’ya büyük hizmet

Kısıtlama günü bile kuyruk bitmedi

Kısıtlama günü bile kuyruk bitmedi

Sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir’e sessizlik hâkim

Sokağa çıkma kısıtlamasında Eskişehir’e sessizlik hâkim

Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı

Alacak verecek meselesi kavgaya dönüştü: 1’i ağır 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.