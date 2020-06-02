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E-Spor kupa heyecanı Tuzla’da

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

Tuzla Belediyesi Covid-19 sürecinde evde kalan gençleri unutmayarak E-spor turnuvası düzenledi.

Tuzla Belediyesi Covid-19 sürecinde evde kalan gençleri unutmayarak E-spor turnuvası düzenledi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında duyurusu yapılan ve merakla beklenen turnuvaya katılan yüzlerce genç, 5’er kişilik ekipler kurarak E-spor müsabakalarında mücadele ettiler. Gençlerin birbirleriyle eğlenip yarışma fırsatı buldukları turnuva CS:GO ve FIFA 20 oyunlarıyla 28 Mayıs günü start aldı.
Tuzla Belediyesi sosyal medya hesapları ve Tuzla Belediyesi resmi web sayfası üzerinden yapılan başvuru sonrasında E-spor tutkunları final karşılaşması için bir araya geldiler. 31 Mayıs Pazar günü finali yapılan E-spor turnuvası Tuzla Belediyesi’nin yaptığı yayınla da heyecanlı görüntülere sahne oldu. Düzenlenen yarışmada dereceye giren gençler, ödüllerin sahibi oldular.
Covid-19 süreci nedeniyle evde kalan gençler ve E-spor meraklılarını bir araya getiren etkinlik için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Teknolojinin gelişmesi ve interaktif sektörün büyüyen sporu Espor göz ardı edilemez. Biz de özellikle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında böyle bir turnuva başlatmayı planladık. Espor karşılaşmaları için gençlerimizi turnuvamıza davet ettik. İlkini düzenlediğimiz turnuva ile birlikte önümüzdeki dönemlerde yeni organizasyonlar ve etkinlikler de düzenleyeceğiz. Turnuvayı kazanan gençleri tebrik ediyorum” dedi.

Tuzla Belediyesi Espor Turnuvası Kazananları ise şu şekilde:
Fifa 20 oyunu kazananları; 1. Uğur “Wolborq” Bayram, 2. Kaan “Vvade88” Tepeköy, 3. Furkan “Fufionfire” Özdemir, 4. Ferhat “Ftazex” Taze, 5. Doğukan “dodo1905” Yapıcı, 6. Kerem “keremkaplanoglu” Kaplanoğlu, 7. Renan yavuz “surprse89” Çaldıran, 8. Boray “tiger787amazing” Çakır

CS:GO oyunu kazananları:
1. Outrage takımı; İbrahim “Lurzy0y0” Sandıkçı, Sezgin“Fabre” Kalaycı, Yiğit “Yt” Özden, Özgür “Saranostra” Birinci, Berkan “Ward3n” Tanrıverdi
2.Winnersclub takımı; Eren “Ernnn” Akdemir, Furkan “Jimpoaa” Mert, İbrahim Halil “Atlantıs” Erkılıç, Kazım “N3xx” Yakut, Mustaf Yağız “Dipci” Kocaman
3. slopewalkers takımı; Doğukan “Permonster” Karagül, Selim “Novastrike35” Yıldız, Alican “Quarrxx” Daymaz, Ulaş “U_Lash” Gülçek, Gürkan “Werbiez” Çet

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