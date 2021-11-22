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e-spor’un nabzı Tivibu’da atıyor

22.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tivibu, 24-28 Kasım'da Counter-Strike: Global Offensive takımlarının mücadele ettiği e-spor turnuvası BLAST Premier Fall Final 2021’e ev sahipliği yapıyor

İSTANBUL (AA) - Global Offensive'in en prestijli ve rekabetçi e-spor turnuvalarından biri olan BLAST Premier Fall Final 2021, 24-28 Kasım'da Tivibu’da ekranlara geliyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin dijital platformu Tivibu, dünyanın en iyi Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) takımlarının mücadele ettiği e-spor turnuvası BLAST Premier Fall Final 2021’e ev sahipliği yapıyor. 24-28 Kasım'da düzenlenecek turnuvanın tüm heyecanı Tivibu’da yaşanıyor.

Devasa dijital ekranlar ve görsel efektlerle takip edilecek turnuva, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da dünyaca ünlü Royal Arena’da düzenleniyor.

Çarşamba günü başlayacak ve 8 ekibin mücadele edeceği turnuvada, CS: GO’nun 5 kişilik iki takım halinde, her oyuncunun kendi rütbesiyle eş ya da yakın seviyelerdeki rütbeli oyuncularla birlikte oynanan "rekabetçi" modunda yarışılacak.

Turnuvanın ilk iki günü, ikili eleme sistemi ile oynanacak maçların ardından 26 Kasım’daki çeyrek final maçları belirlenecek. İlk iki gün online geçecek turnuva, 26 Kasım’dan sonra seyirciler önünde devam edecek. BLAST Premier Fall Final 2021 şampiyonu, 28 Kasım Pazar 21.30’da başlayacak mücadele sonunda belli olacak. Turnuvada toplam 425 bin dolar ödül dağıtılıyor.

BLAST Premier Fall Final 2021, Tivibu’da 82. kanal üzerinden 5 gün boyunca şifresiz bir şekilde yayınlanacak. Turnuva ayrıca, Tivibu’nun YouTube ve Twitch kanallarından da canlı olarak e-spor takipçileri ile buluşuyor.

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