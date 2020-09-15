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E-tebligatta yeni düzenleme

ADANA HABERLERİ  | 15.09.2020 09:06 | Son Güncelleme

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nde (UETS) yapılan yeni düzenlemelere dikkati çekerek, bu sistemin sağlıklı işlemesi için üyelerinin UETS adreslerini aktif hale getirmelerini istedi.Başkan Menevşe, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 2019 yılı itibariyle bazı kurum ve kuruluşlar için zorunlu hale getirilen e-tebligat uygulamasında yapılan yeni düzenlemelerin Covid-19 pandemisinin devam ettiği şu günlerde büyük önem taşıdığını bildirdi.Bilgi güvenliğinin ve kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesinin artması, kağıt-zaman ve enerji tasarrufu gibi bir çok avantaj sunan e-tebligat uygulamasının, temasın ve iş yükünün azaltılması için son derece faydalı bir uygulama olduğunu dile getiren Başkan Atila Menevşe, ATO üyelerine çağrıda bulundu.Başkan Menevşe, geçtiğimiz yıllarda aralarında kamu kurum ve kuruluşlarının, noterlerin, avukatların da bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale getirilen e-tebligat uygulamasının, artık sermaye şirketlerinde de zorunlu tutulduğunu vurguladı.Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için ATO üyelerinin UETS adreslerini aktif hale getirmelerini isteyen Başkan Menevşe, şunları kaydetti:"Yapılan yeni düzenleme ile sermaye şirketlerinin de tebligatlarını bu yolla alması zorunlu hale gelmiş ve Ticaret Bakanlığı tarafından her şirket için birer UETS adresi oluşturularak bu adresler şirketlere tebliğ edilmiştir.

E-tebligatta yeni düzenleme

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nde (UETS) yapılan yeni düzenlemelere dikkati çekerek, bu sistemin sağlıklı işlemesi için üyelerinin UETS adreslerini aktif hale getirmelerini istedi.
Başkan Menevşe, Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 2019 yılı itibariyle bazı kurum ve kuruluşlar için zorunlu hale getirilen e-tebligat uygulamasında yapılan yeni düzenlemelerin Covid-19 pandemisinin devam ettiği şu günlerde büyük önem taşıdığını bildirdi.
Bilgi güvenliğinin ve kişisel verilerin korunması, hizmet kalitesinin artması, kağıt-zaman ve enerji tasarrufu gibi bir çok avantaj sunan e-tebligat uygulamasının, temasın ve iş yükünün azaltılması için son derece faydalı bir uygulama olduğunu dile getiren Başkan Atila Menevşe, ATO üyelerine çağrıda bulundu.
Başkan Menevşe, geçtiğimiz yıllarda aralarında kamu kurum ve kuruluşlarının, noterlerin, avukatların da bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler için zorunlu hale getirilen e-tebligat uygulamasının, artık sermaye şirketlerinde de zorunlu tutulduğunu vurguladı.
Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için ATO üyelerinin UETS adreslerini aktif hale getirmelerini isteyen Başkan Menevşe, şunları kaydetti:
"Yapılan yeni düzenleme ile sermaye şirketlerinin de tebligatlarını bu yolla alması zorunlu hale gelmiş ve Ticaret Bakanlığı tarafından her şirket için birer UETS adresi oluşturularak bu adresler şirketlere tebliğ edilmiştir. Bu kapsamda üyelerimizin bu adresleri aktif hale getirip tebligatlarını bu yolla almaları gerekmektedir."
ATO Başkanı Atila Menevşe, UETS adreslerinin aktive edilmesi hususunda detaylı bilginin "etebligat.gov.tr" adresinden alınabileceğini sözlerine ekledi.

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