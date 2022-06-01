E-Turquality ile yüksek teknoloji ihracatı 15 milyar dolar seviyesine çıkacak

İSTANBUL (AA) - DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "Küresel çapta 3 milyar dolar seviyelerinde olan yüksek teknoloji ihracatı rakamı bu gibi desteklerle kısa sürede 15 milyar dolar seviyelerine çıkacak." ifadelerini kullandı.

DOF Robotics'ten yapılan açıklamaya göre, Mertcan, E-Turquality'nin çok ciddi imkanlar sunduğunu belirtti.

Mertcan, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır beklenen, özellikle yazılım ve bilişim sektöründe hizmet veren sektörlere yönelik olarak yeni bir destek paketi açıklandı. Bunun adı E-Turquality. Daha önce açıklanan Turqualtiy’den farklı olarak e-Turquality’nin içerisinde bilişim sektörü ve yazılım sektörünün bazı hizmet alan firmalar için çok kapsamlı destekler mevcut. Bunların arasında özellikle personel, istihdam destekleri olduğu gibi yine yurt dışında daha önce Turquality kapsamında bulunan kapsamlı destekler var. Yeni destekle markalaşma ve pazarlama alanlarında firmalara çok ciddi imkanlar sunuluyor.

Açıklanan destek paketi ihracat rakamlarının artışında büyük fayda sağlayacak. Bu yeni desteğin amacı, halihazırda 3 milyar dolar seviyelerinde olan yazılım ve bilişim sektörü ihracatımızı 15 milyar dolar seviyesine ulaştırmak. Sektörün temsilcileri olan bizler de bu desteğin çok faydalı olacağını düşünüyoruz."

Mertcan şunlara vurgu yaptı:

"Yüksek teknoloji ihracatında ülkelerin dağılımına ve pazardaki pay oranlarına bakarsak 750 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Çin zirvede bulunuyor. Yine bunun yanında Hong Kong 350 milyar dolarlık bir paya sahip. Yani sadece Çin ve Hong Kong’u birlikte ele aldığımızda 1 trilyon doların üzerinde teknoloji ihracatı karşımıza çıkıyor. Buna en yakın ülke 180 milyar dolarla Almanya ve ardından 160 milyar dolarla Kore geliyor."

Küresel pazardaki ilk hedeflerinin ihracat rakamlarında Kore gibi ülkelere yaklaşabilmek olduğunu belirten Mertcan, rakip ülkeler arasında daha öne çıkabilmek için E-Turquality gibi desteklerin fayda sağlayacağını düşündüklerini, Türkiye’de yerleşik birçok yazılım ve donanım üreticisinin yer aldığı unicorn, detacorn gibi güzel firmaları ve onların CV’lerini ulaştırabildiklerinde, çok kısa zamanda 15 milyar dolar ihracat hedefinin aşılacağını belirtti.

Mertcan, "Sonrasında ise çalışmalarımıza hız vererek 100-150 milyar dolarlık ihracat rakamlarına da ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve perakende şirketlerinin küresel pazarlara girebilmesi ve marka değerini artırması için ortaya çıkan Turquality programına benzer nitelikte olan E-Turquality, teknoloji ve bilişim alanında faaliyet gösteren şirketleri kapsıyor.

E-Turquality kapsamında şartlara uyan firmalar yıllık periyod için ülke başına yıllık 100 milyon TL’yi bulan destek alabilecek.

E-Turquality kapsamında bilişim ve alt sektördeki girişimlerin gelişimini desteklemek, inovasyonu teşvik etmek ve küresel anlamda rekabet edebilecek unicornların oluşması gibi 3 ana amaç ön plana çıkıyor.

