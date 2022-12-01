e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri erişime açıldı! e-YDS 2022/13 sınav giriş belgesi sorgulama

e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri, 03 Aralık Cumartesi günü uygulanacak sınav öncesi adayların erişimine açıldı. ÖSYM'den konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. e-YDS 2022 İngilizce sınav giriş belgeleri ile ilgili ayrıntılar, hem ÖSYM'nin internet sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. İşte e-YDS 2022/13 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

E-YDS 2022 İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

e-YDS 2022 İngilizce sınavı ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2022/13 İngilizce) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 01 Aralık 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir."

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

