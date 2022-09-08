EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı! e-YDS ne zaman, saat kaçta?

e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı! e-YDS ne zaman, saat kaçta?

08.09.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-YDS 2022/11 İngilizce sınavının uygulanması için son günler kaldı. e-YDS sınavına girecek adaylar sınav giriş belgesinin açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM'den gelen açıklama ile e-YDS sınav giriş belgesi 8 Eylül (bugün) itibariyle adayların erişimine açıldı. Peki, e-YDS sınav giriş belgelerin nasıl erişilir? e-YDS sınavı ne zaman, saat kaçta?

e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı! e-YDS ne zaman, saat kaçta?

e-YDS sınav giriş belgesi merakla beklenirken bugün gelen açıklama ile sınav giriş belgelerine erişildi. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) katılacak pek çok aday sınava az bir zaman kala merak ettiklerini araştırıyor. İşte 2022 e-YDS sınav tarihi ve sınav giriş belgesi...

e-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

e-YDS 2022/11 İngilizce alanında, 10 Eylül 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır.

Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022 E-YDS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

optik yen

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren e-YDS sınav giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldıKPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?
Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM e yds ne zaman e yds tarihleri osym gis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

İlginizi Çekebilir

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Uyarılar peş peşe geldi: Çocukları bekleyen en büyük tehlike

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Brezilya'da dehşete düşüren görüntüler: Onlarca timsah kıyıda!

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.