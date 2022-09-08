e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı! e-YDS ne zaman, saat kaçta?

e-YDS sınav giriş belgesi merakla beklenirken bugün gelen açıklama ile sınav giriş belgelerine erişildi. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) katılacak pek çok aday sınava az bir zaman kala merak ettiklerini araştırıyor. İşte 2022 e-YDS sınav tarihi ve sınav giriş belgesi...

e-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

e-YDS 2022/11 İngilizce alanında, 10 Eylül 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır.

Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022 E-YDS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren e-YDS sınav giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

