ÖSYM tarafından uygulanacak olan e-YDS için başvurular devam ediyor. Başvuru ücreti, sınavın yapılacağı tarih, başvuruların sona ereceği tarih gibi detaylar belli oldu. Başvurular bilindiği gibi ÖSYM üzerinden yapılacak. Peki e-YDS ne zaman? e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? İşte e-YDS başvuru ücreti...

E-YDS NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/12 İngilizce) 12 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

28 Eylül'de başlayan e-YDS başvuruları 3 Kasım'a kadar devam edecek.

E-YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS başvuru ücreti 360 TL olarak belirlendi.

