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e-YDS ne zaman? e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? İşte e-YDS başvuru ücreti

24.10.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-YDS 2022 hakkında detaylar merak konusu oldu. e-YDS 2022 ile alakalı gerekli olan tüm bilgiler, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından paylaşıldı. Bilindiği üzere e-YDS başvuruları 28 Eylül'de başlamıştı. Peki e-YDS ne zaman? e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? İşte e-YDS başvuru ücreti...

e-YDS ne zaman? e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? İşte e-YDS başvuru ücreti

ÖSYM tarafından uygulanacak olan e-YDS için başvurular devam ediyor. Başvuru ücreti, sınavın yapılacağı tarih, başvuruların sona ereceği tarih gibi detaylar belli oldu. Başvurular bilindiği gibi ÖSYM üzerinden yapılacak. Peki e-YDS ne zaman? e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? İşte e-YDS başvuru ücreti...

e-YDS ne zaman? e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? İşte e-YDS başvuru ücreti

E-YDS NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/12 İngilizce) 12 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

e-YDS ne zaman? e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? İşte e-YDS başvuru ücreti

E-YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

28 Eylül'de başlayan e-YDS başvuruları 3 Kasım'a kadar devam edecek.

e-YDS ne zaman? e-YDS başvuruları ne zaman bitecek? İşte e-YDS başvuru ücreti

E-YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS başvuru ücreti 360 TL olarak belirlendi.

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sınav YDS

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