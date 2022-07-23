e YDS sonuçları açıklandı 2022! e YDS 2022/9 İngilizce sonuç sorgulama ekranı!

2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/9 İngilizce) sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada 23 Temmuz tarihinde uygulanan sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Vatandaşlar internette "e YDS sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte e YDS 2022/9 İngilizce sonuç sorgulama ekranı...

E YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

e YDS sonuçları belli oldu.

e YDS ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamnada şu ifadelere yer verildi:

"23 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan 2022-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2022/9 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını, 23 Temmuz 2022 tarihinde saat 18.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. "

E YDS 2022 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

e YDS 2022-9 sınavı İngilizce sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

http://sonuc.osym.gov.tr

