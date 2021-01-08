EBA Destek noktaları hizmet vermeye devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Kaymakamı Abdil Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen EBA destek noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okullarda kurulan EBA destek noktalarını kontrol eden Kaymakam Abdil Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, öğrencilerle sohbet ederek okul idarecilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Online derslere katılan çocuklarla sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “İnternet erişimi olmayan çocuklar için okullarımızda EBA destek sınıfları kurduk. İnternete erişemeyen, canlı yayın derslerini takip edemeyen öğrencilerimiz bu sınıflarda canlı derslere katılabilir ve internet üzerinden gerekli araştırmalarını yapabilirler. Öğrencilerimiz, kendilerine en yakın okula giderek öğretmen gözetiminde bu hizmetten faydalanabilir" dedi.

Kaymakam Abdil Koç ise “Öğrencilerimiz bu merkezlerde EBA canlı derslere katılıp ödev ve ders notuna ulaşarak çalışma yapabiliyor. Pandemi tedbirleri kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilere yardımcı oluyor. Ayrıca bilgisayar, telefon ve tablet cihazlarının temininde sıkıntı yaşanan kırsal bölgeler için gezici EBA destek araçlarını hazırladık. Bu araçlarımızda kırsal kesimlerde belirli periyodlar halinde köylere giderek buradaki öğrencilerimizi internet ile buluşturuyor” şeklinde konuştu.

Kaymakam Abdil Koç ve İlçe Milli eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen’in EBA destek noktalarını inceleme ziyaretine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Türk ve EBA İlçe Koordinatörü Abdulkadir Avseren eşlik etti.

