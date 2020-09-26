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EBA erişim noktaları 28 Eylül’de açılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 26.09.2020 11:54 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitim almasına destek olmak amacıyla 10 EBA erişim noktasını 28 Eylül Pazartesi günü hizmete açıyor.

EBA erişim noktaları 28 Eylül’de açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitim almasına destek olmak amacıyla 10 EBA erişim noktasını 28 Eylül Pazartesi günü hizmete açıyor. EBA erişim noktalarında hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan öğrencilere destek oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası’nın farklı ilçelerdeki kurs merkezlerinde 10 EBA erişim noktasını, 28 Eylül Pazartesi günü ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz olarak erişime açıyor. EBA erişim noktalarında hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Aylık 4 GB internet ve tablet desteği
İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi koşullarında başlayan 2020-2021 eğitim döneminde internete erişemeyen çocuklar için aylık 4 GB’lik 20 bin internet paketinden oluşan bir destek sağlayacak. Tableti ve bilgisayarı olmayan çocuklara 3 bin tablet dağıtılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak maddi imkansızlıklar içerisinde eğitim gören tüm çocukların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Eğitimden destek elimizi çekmeyeceğiz” demişti.

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İzmir Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
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Sabah
06:56
Öğle
13:08
İkindi
16:31
Akşam
19:10
Yatsı
20:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Aliağa Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Serap Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
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