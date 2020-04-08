EBA TV’den ders çalıştılar, ödüllerine kavuştular

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, korona virüsü tedbirleri kapsamında okullara ara verilmesiyle başlayan uzaktan eğitim faaliyetlerine destek vermek ve teşvik etmek için EBA TV vasıtasıyla ders çalışan öğrencileri ödüllendirdi.

Bu kapsamda EBA TV’de ders izlerken çekilmiş fotoğraflarını Başkan Kılıç’ın, sosyal medya hesabına gönderen evde kal Bafra etiketiyle gönderen ilk yüz öğrenci sürpriz hediyelerin sahibi oldu. 5 Nisan Pazar günü başlatılan kampanya ve 7 Nisan Salı günü saat 21.00’e kadar devam etti. Ödül kazanan öğrenciler Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından sosyal medyada yayınlandı.

Kısa süreli olmasına rağmen yoğun ilgiyle karşılaşan kampanyanın benzerlerinin de devam edeceği öğrenildi.

