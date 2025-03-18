Ebeveynler okullu oluyor: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kurslarına yoğun ilgi...

MEB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen program, yenilenen müfredatla birlikte tanıtılan "Bütüncül Eğitim Yaklaşımı" çerçevesinde ebeveynlere yönelik eğitimleri kapsıyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin akademik, zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini bir bütün olarak ele almayı hedefliyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile öğretim programlarında ailelerin görev ve sorumluluklarına dikkat çekilerek, ebeveynlerin eğitim süreçlerine aktif katılımı teşvik ediliyor.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yenilenen öğretim programlarında aileye düşen görev ve sorumlulukların önemine vurgu yapmak ve ebeveynlerin eğitim süreçlerine daha fazla dahil olmasını sağlamak amacıyla 'Aile Okulları' kapsamına 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu' kurs programı da eklendi.

KURSLAR 81 İLDE AÇILMAYA BAŞLADI

MEB tarafından e-Yaygın sistemindeki 'Maarif Modeli Ebeveyn Okulu Kurs Programı'na ek olarak 'Aile Okulu 1' ve 'Aile Okulu 2' kurs programları da güncellenerek velilere sunuldu. Kurslar, Türkiye genelinde 81 ilde ve sayısı binden fazla halk eğitimi merkezinde açılmaya başladı.

Bu kapsamdaki kurslara, 2025 yılı itibarıyla 81 ilde 1088 kurs programı ile 25 binden fazla veli katılım sağladı. 'Aile Okulu 1' kurs programı, 26 ders saati süresiyle küçük yaşta çocuğu olan aileler için, 'Aile Okulu 2' kurs programı ise 22 ders saati süresiyle daha çok ergenlik çağında çocukları olan aileler için düzenlendi.Maarif Modeli Ebeveyn Okulu kurs programı; 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', 'Türk sosyal hayatında aile', 'Ailece nitelikli zaman', 'Ailede kültürel zenginlik', 'Çocuğun başarısında aile', 'Sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi', 'Hane içi dijital eğitim' ile 'Akran ve arkadaşlık ilişkileri' olmak üzere 8 konuyu kapsayan 32 saatlik program olarak hazırlandı.

KURS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILABİLİR?

Kurs programlarında her hafta belirlenen bir konu işlenirken, velilerden kursta gerçekleştirdikleri etkinlikleri hafta boyunca evde çocuklarıyla birlikte uygulamaları bekleniyor. Kurslara katılmak isteyen tüm öğrenci velileri, 'e-yaygin.meb.gov.tr' üzerinden veya şahsen başvuru yapabiliyor.

Öte yandan kursların eğitimcileri, 'Maarif Modeli Öğretim Programı Eğitici Eğitimi'ni tamamlamış, temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden oluşuyor. Eğitimci olarak görev yapmak isteyen öğretmenler, Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) platformundan Aile Okulu Eğitici Eğitimi programına katılıp başvuru yapabiliyor.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır