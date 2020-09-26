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Ebeveynlere, "düzenli ders takibi" uyarısı

ANTALYA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Ayhan Bilgiç: - "Gerek yüz yüze eğitim alan gerekse uzaktan eğitime devam eden çocuklar, düzenli olarak ders takibi yapmadıklarında, okul derslerinin takibini isteğe bağlı bir durum olarak algılayabilir" - "Bu durum, salgın döneminde eğitim öğretim kazanımları açısından eksikliklere yol açabileceği gibi sonrasında da çocuğun okul devamlılığı ve ders çalışma alışkanlığı kazanmasıyla ilgili sorunlar yaşamasına neden olabilir"

LEVENT KİŞİ - Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilgiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde çocukların düzenli ders takibinin yapılması gerektiğini belirterek, "Aksi taktirde çocuk, okul derslerinin takibini isteğe bağlı bir durum olarak algılayabilir." dedi.

Bilgiç, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde, anne ve babaların çocuğun bulunduğu ortamlarda okulla ilgili endişelerini dile getirmemesi gerektiğini söyledi.

Ebeveynlerin çocuğunu okula gönderirken salgın önlemlerini endişeli bir ifadeyle sürekli çocuğa hatırlatmasının olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabileceğini vurgulayan Bilgiç, ailelerin, korumak adına sürekli okulda çocuğun yanında kalmasının da yanlış olduğunu dile getirdi.

Bu durumun çocuğun kaygılarını artırabileceğini aktaran Bilgiç, yanlış davranışlar sergilendiğinde çocuğun kaygılarını kontrol etmeyi öğrenmesinin zorlaştırılabileceğini kaydetti.

- "Derslerin takibi konusunda anne babalar kararlı olmalı"

Bilgiç, çocukların okulla ilgili sorumluluklarını öğrenmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

Anne ve babalara salgın dönemindeki eğitim sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulunan Bilgiç, şöyle konuştu:

"Gerek yüz yüze eğitim alan gerekse uzaktan eğitime devam eden çocuklar, düzenli ders takibi yapmadıklarında, okul derslerinin takibini isteğe bağlı bir durum olarak algılayabilir. Bu durum, salgın döneminde eğitim öğretim kazanımları açısından eksikliklere yol açabileceği gibi sonrasında da çocuğun okul devamlılığı ve ders çalışma alışkanlığı kazanmasıyla ilgili sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, çocukların gerek yüz yüze eğitim gerekse uzaktan eğitim sürecinde, okul derslerini takip etme konusunda anne babaların kararlı olması gerekiyor."

- Somut ödüllerden kaçınılmalı

Çocukların okulla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda özellikle somut ödüllerden kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Bilgiç, "Çocuğun yaşına uygun örneklerle, insanların sorumluluklarını zaten yerine getirmek zorunda oldukları, bunun için sürekli bir ödül verilemeyeceği açıklanmalı." dedi.

Bilgiç, çocukların olumlu veya olumsuz birçok davranışı en çok anne ve babalarını gözlemleyerek alışkanlık haline getirdiğinin unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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