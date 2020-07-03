Ebeveynlerin yüzde 39'u çocuklarının izlediği videolar hakkında bilgi sahibi değil

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de anne babaların yüzde 39'u video içeriklere ilgi göstermiyor.

Kaspersky açıklamasına göre, şirket tarafından gerçekleştirilen ankette, Türkiye'de anne babaların yüzde 39'unun video içeriklere ilgi göstermediği için yeni nesil çocuklar arasında neyin popüler olduğu konusunda bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

Çocukların izlemeyi tercih ettiği videolar birbirinden farklılık gösteriyor.

Genel olarak çocukların yüzde 68'i video izlemeyi seviyor ve bunların yüzde 65'i oyunlar ve oyuncaklarla, yüzde 39'u müzikle, yüzde 39'u bilgisayar oyunlarıyla ve yüzde 33'ü filmlerle ilgili videolar izliyor.

Video oyunlar da, çocuklar ve gençler arasında en popüler uğraşlardan biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de çocukların yüzde 80'i video oyun oynuyor; bunlardan yüzde 48'i diğer kullanıcılarla iletişim kurabilecekleri çoklu oyunculu oyunları tercih ediyor.

Ailelerin yüzde 11'i çocuklarıyla dijital hayatı konusunda çatışmalar yaşıyor ve yüzde 70'i çocuklarının telefonda çok fazla zaman harcadığını veya faydalı bir uğraşı olmadığını iddia ediyor (yüzde 61).