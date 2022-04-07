EBRD'nin "Yeşil Şehir" ilan ettiği Gaziantep'te programın tanıtımı yapıldı

GAZİANTEP (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından "Yeşil Şehir" ilan edilen Gaziantep'te bu program tanıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin meclis salonunda düzenlenen toplantıda, daha sağlıklı ve akıllı nesiller için yapılması gerekenlerin yol haritasının çizildiği önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Şahin, dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Aslında biz koruyarak kullanmayı başaramadığımız için ekolojiyi, yüce Mevla'nın yarattığı eko sistemi kendi elimizle bozduğumuz için insanoğlu olarak bugün çok hızlı tedbir almak durumundayız." dedi.

Küresel ısınmanın hayati bir mesele olduğuna işaret eden Şahin, şöyle konuştu:

"Bu mesele, tek başına bir başkanın, bir şehrin yapabileceği bir mesele değil. Bu mesele, bütün dünyanın çok hızlı hareket edip bundan ders çıkarıp koordinasyonu sağlaması gerekiyor. Su yönetimi artık petrol ve altın yönetiminden daha kıymetli. Bugün bir damla su eğer iyi yönetilmezse, yarın su savaşlarının başlayacağı çok daha zor, çok daha çetin bir döneme şahitlik edeceğiz."

Fatma Şahin, yerel yönetimler bu işi sahiplendiğinde, konuya liderlik yaptığında, şehri buna hazırladığında işin çok daha hızlandığını dile getirerek, "Buna en hazır şehirlerden biriyiz. Çünkü gördüğümüz başkanlarımız, herkes, kendi görev alanı içinde yapması gereken ne varsa çok hızlı hareket etti. Bugün biz bu aşamaya geldiysek ilçe belediye başkanlarımızın, oda başkanlarımızın, meclisimizin çok büyük bir emeği var." ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinde şehrin 2030-2050 planlamasını yaptıklarını belirten Şahin, "Şehri akıllı yapmazsak geleceği inşa edemeyeceğiz. O yüzden bugün atacağımız imzayla yeni imkanların, yeni fırsatların ve yeni dünyanın imzasını atacağız. Ya buna karar verip bu işi yönetilebilir hale dönüştüreceğiz ya da buzların eridiği, çöle yağmur yağdığı, denizlerin yükseldiği, afetlerin devam ettiği bir dünyaya seyirci kalacağız. Biz geç kalamayız, biz gücümüzü birleştireceğiz ve bunu yönetilebilir hale dönüştüreceğiz. Bunun sonunda ne istiyoruz? Huzurlu bir şehir istiyoruz, sağlıklı, dirençli, dayanıklı bir şehir istiyoruz ve en mühimi mutlu bir şehir istiyoruz. Bunu inşa etmek için bir aradayız." diye konuştu.

- "Gaziantep, Türkiye'de iklim değişikliği eylem planı oluşturan ilk şehir"

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad da Gaziantep'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Gaziantep'in "Yeşil Şehirler" macerasına başladığını söyledi.

Dünyada şehirlerin, halihazırda enerji kullanımının yüzde 70'inden ve sera gazı emisyonlarının dörtte üçünden sorumlu olduğuna dikkati çeken Parshad, şunları kaydetti:

"Bu sebeple şehirlere yatırım yapmak, iklim değişikliği, hava kirliliği ve çevresel bozulmalar hususunda bir etki oluşturabilme konusunda muazzam fırsatlardan birini sunmaktadır. Aynı zamanda en kırılganların çoğunu kapsayacak şekilde bireylerin yaşamlarını iyileştirme fırsatı tanımaktadır. Gaziantep de bu konulara yabancı değil, Türkiye'de iklim değişikliği eylem planı oluşturan ilk şehir ve hepimizin bildiği üzere neredeyse 500 bin mülteciye barınma ve ekonomik destek sağlayan bir şehirdir. Geçmişte Gaziantep'i otobüs filosunu daha temiz otobüslerle modernize etme konusunda desteklemiştik ve şimdi de 27 megavat güneş enerjisi kapasiteli finansmanıyla yeşil şehirlerin tetikleyici yatırımıyla ileriye bir adım daha atıyoruz."

Parshad, Gaziantep'i daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yapılabilecek çok şey olduğunu belirterek, "EBRD size destek olmak için burada ve ortaklığımızı dört gözle bekliyoruz. Önümüzdeki 12 ay boyunca danışmanlar ve paydaşların katkılarıyla Yeşil Şehir Eylem Planı oluşturulacak. Gaziantep, şehrin sakinleri ve iş dünyası için ana çevresel sorunları belirleyecek ve bunları önceliklendirecektir. Gaziantep'te hem kuraklığın hem de aşırı sıcaklıkların kilit hususlar olduğuna ve bunlara dair azaltıcı önlemlerin alınması konularının öncelik olduğuna dikkat ettim. Yenilenebilir enerji çözümleri ise aynı şekilde kilit odak noktalarından biri ve güneş enerjisine, dolayısıyla elektrikli hareketliliğe, mobiliteye dair fırsatlara odaklanılacaktır." dedi.

Gaziantep'in EBRD Yeşil Şehirlerine katılan 3'üncü Türk şehri olduğunu dile getiren Parshad, şunları ifade etti:

"Sizleri aramızda görmek bizler için büyük bir memnuniyettir. Şehirlerin her biri, yeşil ve sürdürülebilir ve daha da önemlisi vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmek için ortak bir çaba içinde olan EBRD bölgesinde yer alan 24 ülkeden 54 şehrin yer aldığı gelişmekte olan bir ağın parçası. Bugüne dek bu program sayesinde elektrikli otobüsler ve ilgili şarj altyapısı, enerji verimliğini artırmak için binaların yenilenmesi ve yine enerji verimliliği çözümüne odaklanarak hem su hem atık su tesislerinde iyileştirmeler dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda 64 sürdürülebilir altyapı projesine 1,6 milyar avro yatırım yapılmıştır."

