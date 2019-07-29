MAGAZİN

Ebru Polat'tan Hadise göndermesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2019 13:52 | Son Güncelleme

Albüm çıkaran sosyal medya fenomeni Reynmen'in Ela şarkısıyla seksi dans eden Hadise çok konuşulmuştu. Hadise'nin bu paylaşımının ardından şarkıcı ve model Ebru Polat'tan benzer bir paylaşım geldi.

Reynmen'in son şarkısı 'Ela' gündemden düşmezken Hadise'nin ardından bir paylaşım da Ebru Polat'tan geldi.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sivaslı olan Hadise'ye göndermede bulunarak '1 tane de benden gelsin... Ne de olsa ben de yarı İzmir, yarı Sivaslıyım....' notunu düştü.

Hadise 'Ela' paylaşımıyla sosyal medyayı salladıHadise 'Ela' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

SOSYAL MEDYAYI SALLADILAR

Polat'ın ve Hadise'nin paylaşımlarının ardından Ekşi Sözlük'te gündeme oturan paylaşımlar, 'Dış güçler ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?' diye yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Hadise reymen instagram

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