Hadise 'Ela' paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Reynmen'in son şarkısı 'Ela' gündemden düşmezken bir paylaşım da Hadise'den geldi. Son zamanlarda giydiği kostümlerle olan olay Hadise kelimenin tam anlamıyla sosyal medyada 'hadise' çıkardı.

Siyah beyaz formatta yapılan paylaşıma Hadise, 'Alsam mı bi dal dudaklarından' notunu düştü.

Hadise'nin yaptığı bu paylaşıma kısa sürede yüz binlerce beğeni gelirken, Twitter'da da TT olmayı başardı.

Ünlü YouTuber, Reynmen, geçtiğimiz günlerde çıkardığı 'Ela' isimli şarkısıyla listeleri altüst etmişti. Hadise daha önce de yine Reynmen’in ‘Derdim Olsun’ şarkısı için kısa bir klip çekmişti.



