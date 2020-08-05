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Ebru Şallı'yı isyan ettirdiler: Hesabını kimseye vermeyeceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 22:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda lenf kanserine yakalanan 10 yaşındaki oğlunu kaybeden ve zor günler geçiren Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara adeta ateş püskürdü. Ebru, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim" dedi.

Ebru Şallı'yı isyan ettirdiler: Hesabını kimseye vermeyeceğim

Geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma tedavisi gören 10 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, oğlunun vefatının ardından dış dünyayla bağını koparmış ve kendisini eve kapatmıştı. Geçirdiği zor günlerin ardından eşi Uğur Akkuş'la birlikte gözde tatil beldesi Bodrum'a giden Ebru Şallı, son dönemde Instagram hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

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Ancak bazı takipçileri yaptıkları kötü yorumlar ve bir Instagram hesabından paylaşılan yazı Ebru Şallı'yı çileden çıkardı. Şallı, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla yorumlara adeta ateş püskürdü.

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"ÇOCUĞUMUN YASINI TUTMA ŞEKLİMİN HESABINI KİMSEYE VERMEYECEĞİM"

Ebru Şallı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne zavallı ve nefret içinde bir yazı. İçinin nefretini kusmuş. Neyi hazmedemedi bu kadıncağız. Nefretle bir yere gelemezsin zaten. O nefret yüzüne böyle yansır işte. Benim arkamda ordu var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti var. Sen neden bahsediyorsun? Çocuğumun yasını tutma şeklimin, hesabını kimseye vermeyeceğim. Sen kimsin? Ayrıca benim melek çocuğumu ve beni konuşma, yazma hakkın da yok. Senin de evladın var. Yarın ne olacağı belli olmaz Allahtan korkun olsun birazcık. İki reyting alıp ölen evladımla benle rant sağlamaya çalışmak ayıp desem o da az olur. Çok günah! Nedir bu düşmanlık? Ben her gün daha iyi olacağım. Çocuğumun istediğini yerine getireceğim. Senin değil! Allah'tan taş yüreğine sevgi, ve merhamet ve şifa diliyorum"

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