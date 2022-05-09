Ebru Şancı'dan bomba Seda Sayan yorumu! "Turşuyla evleneceğine..."

Seda Sayan ve Çağlar Ökten geçtiğimiz hafta evlendi. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in yaşına yakın yaşta olan ve kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile evlenmesi gündem oldu. Günlerdir konuşulan yaş farkına dair bomba bir yorum eski manken Ebru Şancı'dan geldi.

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı 2. Sayfa'ya konuk oldu. Şancı Seda Sayan'a destek vermek isterken bomba sözler söyledi.

Ebru Şancı, Seda Sayan'ın genç birisiyle evlenmesini destekleyerek "Çocuk tam Anadolu çocuğu. Seda Sayan bence en doğrusunu yapıyor. Dünyaya bir kere geliyorsun. Kadın oğlunu büyütmüş, evlilik yaşına getirmiş, mal varlığını yapmış, halk olarak da seviliyor. Kendi parasını da kazanan biri. Gidip bir turşu ile evleneceğine kendisini mutlu edecek birisiyle evleniyor. Bunun neyi yanlış. Turşudan kastım da yaşlı. Ben Seda Sayan'ın yanına yaşlı birini yakıştırmıyorum. Kadının ruhu genç. Kadın kiminle mutluysa onunla evleniyor. Mis gibi nikahını da kıyıyor. Allah bir ömür mutlu etsin" dedi.

Ebru Şancı'nın sözleri sonrası yorumcular Seda Sayan'ın 59 yaşında olduğunu da hatırlattı.

EBRU ŞANCI VE EŞİ ARASINDAKİ YAŞ FARKI

Ebru Şancı ve Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk arasında da yaş farkı var. Futbolcu Alpaslan Öztürk ve eski manken Ebru Şancı arasında 10 yaş fark var.

