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Seda Sayan'ın yeni kocası Çağlar Ökten aşka geldi! "Kadın kadın olacak be..."

09.05.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten ile geçtiğimiz hafta evlendi. Düğünü Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin katılmadı. Bu haberlerle gündemde olan genç eş Çağlar Ökten karısı Seda Sayan'ın bir pozunu paylaşarak yaptığı yorumla dikkat çekti.

Seda Sayan'ın yeni kocası Çağlar Ökten aşka geldi! "Kadın kadın olacak be..."

Sessiz sedasız evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, balayı için Paris'e gidip bir hafta kaldı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in törene katılmaması ve genç damadı istemediği gündemdeydi. Aralarının açık olduğu iddia edilen Seda Sayan ve Oğulcan Engin konuya dair yorum yapmazken Seda Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük müzisyen sevgilisi Çağlar Ökten aşka geldi.

Çağlar Ökten eşi Seda Sayan'ın puro yaktığı bir pozu paylaşarak şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Kadın kadın olacak be, seni sadece sen olduğun için, sensin diye sevecek. Parayla pulla, kariyerle, kimin ne dediğiyle, sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak, bağrına basacaksın huzurla… Bileceksin ki evde ‘O’ kadın tarafından beklenmenin zevkini hiçbir zevk yaşatamaz sana… İşte o benim kadınım arkadaş. Canıma can katan, gözüm gözüne değdiğinde ruhumu huzurla kaplayan aşkım karım. Seni çok seviyorum tamam mı?"

Seda Sayan da bu paylaşıma "Sonsuz aşk seni seviyorum" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Oğulcan Engin Seda Sayan
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