YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Ebru Topçu yuvada kaldı

Ebru Topçu yuvada kaldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.08.2020 14:39 | Son Güncelleme

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Gaziantep ALGSPOR iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.Sarı-Gri’li takım iç transferde takımın başarılı isimlerinden Ebru Topçu ile sözleşme yeniledi.Öte yandan dış transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep ALGSPOR’un ismi büyük yankı uyandıran Aycan Yanaç transferinde de sona doğru yaklaştığı öğrenildi.Kulüp Başkanı Ali Gözcü, takımın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini, hedeflerinin şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Liginde mutlak başarı olduğunu söyledi.

Ebru Topçu yuvada kaldı

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Gaziantep ALGSPOR iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-Gri’li takım iç transferde takımın başarılı isimlerinden Ebru Topçu ile sözleşme yeniledi.
Öte yandan dış transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep ALGSPOR’un ismi büyük yankı uyandıran Aycan Yanaç transferinde de sona doğru yaklaştığı öğrenildi.
Kulüp Başkanı Ali Gözcü, takımın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini, hedeflerinin şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Liginde mutlak başarı olduğunu söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Çanakkale Yenice’de trafik kazası: 2 yaralı

Çanakkale Yenice’de trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:30
Öğle
12:42
İkindi
16:29
Akşam
19:43
Yatsı
21:10

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Günal Eczanesi
Sehitkamil
Hicran Eczanesi
Sehitkamil
İstasyon Özsöyler Eczanesi
Sehitkamil
Mutlu Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Alpaydın Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gaziantep'te fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü

Gaziantep'te fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü

Gaziantep FK, lige verilen aradan güçlenerek çıktı

Gaziantep FK, lige verilen aradan güçlenerek çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.