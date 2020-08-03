Ebru Topçu yuvada kaldı

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Gaziantep ALGSPOR iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-Gri’li takım iç transferde takımın başarılı isimlerinden Ebru Topçu ile sözleşme yeniledi.

Öte yandan dış transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep ALGSPOR’un ismi büyük yankı uyandıran Aycan Yanaç transferinde de sona doğru yaklaştığı öğrenildi.

Kulüp Başkanı Ali Gözcü, takımın menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini, hedeflerinin şampiyonluk ve UEFA Şampiyonlar Liginde mutlak başarı olduğunu söyledi.

