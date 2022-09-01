EBSO Başkanı Ender Yorgancılar büyüme rakamlarını değerlendirdi

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yılın ikinci çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın, sanayinin üretim kapasitesini artırmaya çalıştığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin böylesi bir küresel konjonktürde yüzde 7,6 büyümesinin oldukça sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayan Yorgancılar, ancak enflasyon ve cari açığın bu başarılı performansı gölgelediğini belirtti.

Yorgancılar, 2022 yılının ikinci çeyreğinde üretim yönünden büyümeyi, sanayi ve hizmet sektörünün, harcamalar yönünden ise özel tüketim ve ihracatın yukarı çektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yılın ikinci çeyreğinde inşaat yatırımları yüzde 10,9 gerilerken makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 17,8 gibi yüksek bir orandaki artış, sanayinin mevcut kaotik koşullara rağmen üretim kapasitesini artırmaya çalıştığını ortaya koymaktadır. Bu gelişmeyi, hem iç talebin hem de dış talebin tetiklediği görülmektedir. İhracat artışında coğrafi konumun getirdiği navlun avantajı ile kur artışlarının etkisi belirleyici olmuştur. İç talepteki artışta ise yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların kredi kullanımına da başvurarak talebi öne çekmesinin önemli rolü olmuştur."

Sanayi sektörünün sekiz çeyrektir aralıksız ve yüksek oranlarda büyüdüğüne işaret eden Yorgancılar, bunun istihdam artışı yoluyla işsizliğin azaltılmasına katkı koyduğunu belirtti.

Sanayi sektörünün ülkenin kalkınmasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini bildiren Yorgancılar, "Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı istihdam için özellikle de AB ülkelerinde resesyonun olduğu bir süreçte sanayinin konuları ve beklentilerine daha çözümcül yaklaşılmasını umuyor ve diliyoruz. Makro açıdan gerekli düzenlemeleri yapmamız, bütçe, ödemeler bilançosu ve Merkez Bankamızın bilançosunu daha sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için çok güçlü ve yeni bir heyecan katacak ekonomi programa ve yeni büyük sanayi yatırımlarına ihtiyacımız vardır." değerlendirmesinde bulundu.

