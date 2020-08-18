YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Ebu Sadık Parkı baştan sona yenilendi

Ebu Sadık Parkı baştan sona yenilendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, Ebu Sadık Parkı’nda komple bakım ve revize çalışması gerçekleştiriyor.Yapılan revize çalışmalarının ardından en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak parkta bankların tamiratından, oturma gruplarına, dinlenme alanlarına kadar parktaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı.Kahta Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ebu Sadık Parkı’nın içindeki ekipmanlar baştan sona yenilenerek hizmet vermeye başladı.Konu ile ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Bankların tamiratından, oturma gruplarına, dinlenme alanlarına kadar parktaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı.Parklarımızın sayısını artırmak ve hali hazırdaki parklarımızı da en iyi hizmeti verecek şekilde yenilemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ebu Sadık Parkı baştan sona yenilendi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi, Ebu Sadık Parkı’nda komple bakım ve revize çalışması gerçekleştiriyor.
Yapılan revize çalışmalarının ardından en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak parkta bankların tamiratından, oturma gruplarına, dinlenme alanlarına kadar parktaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı.
Kahta Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Ebu Sadık Parkı’nın içindeki ekipmanlar baştan sona yenilenerek hizmet vermeye başladı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Bankların tamiratından, oturma gruplarına, dinlenme alanlarına kadar parktaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı.
Parklarımızın sayısını artırmak ve hali hazırdaki parklarımızı da en iyi hizmeti verecek şekilde yenilemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parkın yenilenmesi esnasında yaklaşık bin 700 metre kare yürüyüş yolların parkeleri sökülüp yenilendi. 20 adet piknik masası, mevcut tüm banklar yenilendi. Boyası yapıldı. Parkın içinde bulunan sulama sistemi yetersiz olduğundan sondaj vurularak sulama sistemi ve elektrik şebekesi yenilendi. Aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizdeki parklarımızın sayısını artırmaya, hali hazırdaki parklarımızın bakım ve tadilatlarını en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızın ilçemize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu

Ebu Sadık Parkı baştan sona yenilendi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

Kartepe’de “Ayla” izleyici rekoru kırdı

Kartepe’de “Ayla” izleyici rekoru kırdı

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:09
Sabah
05:38
Öğle
12:36
İkindi
16:20
Akşam
19:23
Yatsı
20:47

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Alev Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Merkez
Eğitim Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Barış Eczanesi
Golbasi
Karataş Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

3 Engelli Çocuğuna Tek Başına Bakan Yaşlı Adam Yardım Bekliyor

3 Engelli Çocuğuna Tek Başına Bakan Yaşlı Adam Yardım Bekliyor

Yağmur Suyu Kanalı Çalışmaları Devam Ediyor

Yağmur Suyu Kanalı Çalışmaları Devam Ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.