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EBYÜ ailesine 400 yeni yabancı uyruklu öğrenci katıldı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.10.2020 18:29 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (EBYÜ) yeni eğitim öğretim yılı için 400 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırdı.Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim-öğretim döneminde üniversitemiz uluslararası öğrenci kabulünde bir rekora imza attı.

EBYÜ ailesine 400 yeni yabancı uyruklu öğrenci katıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine (EBYÜ) yeni eğitim öğretim yılı için 400 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırdı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “2020-2021 eğitim-öğretim döneminde üniversitemiz uluslararası öğrenci kabulünde bir rekora imza attı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun uluslararasılaşma politikası doğrultusunda hedefine bir adım daha yaklaştı. Bu yıl 85 ayrı ülkeden yaklaşık 13 bin öğrenci üniversitemize başvuru yaptı. Birçok alanda belirlenen kriterlere göre değerlendirilen başvurular sonrası kesin kayıt işlemi yaptırmaya hak kazanan 400 öğrenci, sürekli büyüyen ve öğrencilerine çok kültürlü bir tecrübe yaşatmayı hedefleyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesindeki yerini aldı.” denildi.

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